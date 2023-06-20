Авито запустил раздел для российских брендов одежды

Марки для запуска пилотного проекта подобраны с институтом развития моды Beinopen. Помимо базового ассортимента, покупателям Авито будут доступны лимитированные коллекции, коллаборации, стоки.



«Мы видим важную миссию в том, чтобы предоставить новые возможности российским производителям и талантливым дизайнерам. Так, на Авито именно категория одежды, обуви и аксессуаров заняла первое место по продажам за 2022 год. Всего рост продаж предметов гардероба составил 83%. На Авито предприниматель может создать магазин и начать продажи в тот же день», — рассказал руководитель макрокатегории Lifestyle в Авито Алексей Козловский.



