Авито запустил раздел для российских брендов одежды
На Авито заработал специальный раздел с одеждой, обувью и аксессуарами российских брендов
Для старта проекта площадка отобрала 30 брендов. Среди них Cocos, Fakoshima, 404 NOT FOUND|, YOU WANNA. Также Авито поддержит запуск бизнеса на платформе для дизайнеров-участников.
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Марки для запуска пилотного проекта подобраны с институтом развития моды Beinopen. Помимо базового ассортимента, покупателям Авито будут доступны лимитированные коллекции, коллаборации, стоки.
«Мы видим важную миссию в том, чтобы предоставить новые возможности российским производителям и талантливым дизайнерам. Так, на Авито именно категория одежды, обуви и аксессуаров заняла первое место по продажам за 2022 год. Всего рост продаж предметов гардероба составил 83%. На Авито предприниматель может создать магазин и начать продажи в тот же день», — рассказал руководитель макрокатегории Lifestyle в Авито Алексей Козловский.
Также команда Авито предложила авторам Telegram-каналов о моде собрать несколько образов, используя вещи дизайнеров, которые можно будет приобрести на платформе.
Как сообщали ранее Юга.ру, количество активных объявлений на Авито превысило 150 млн.