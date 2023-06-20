Авито запустил раздел для российских брендов одежды

Вся Россия

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  • Одежда © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com
    Одежда © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com

На Авито заработал специальный раздел с одеждой, обувью и аксессуарами российских брендов

Для старта проекта площадка отобрала 30 брендов. Среди них Cocos, Fakoshima, 404 NOT FOUND|, YOU WANNA. Также Авито поддержит запуск бизнеса на платформе для дизайнеров-участников.

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Марки для запуска пилотного проекта подобраны с институтом развития моды Beinopen. Помимо базового ассортимента, покупателям Авито будут доступны лимитированные коллекции, коллаборации, стоки.

«Мы видим важную миссию в том, чтобы предоставить новые возможности российским производителям и талантливым дизайнерам. Так, на Авито именно категория одежды, обуви и аксессуаров заняла первое место по продажам за 2022 год. Всего рост продаж предметов гардероба составил 83%. На Авито предприниматель может создать магазин и начать продажи в тот же день», — рассказал руководитель макрокатегории Lifestyle в Авито Алексей Козловский.

  • © Скриншот от пресс-службы Авито
    © Скриншот от пресс-службы Авито

Также команда Авито предложила авторам Telegram-каналов о моде собрать несколько образов, используя вещи дизайнеров, которые можно будет приобрести на платформе.

Как сообщали ранее Юга.ру, количество активных объявлений на Авито превысило 150 млн.

Авито Дизайн Интернет одежда Торговля

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