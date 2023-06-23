Спектакль про знакомства в «Тиндере», скачки, концерт группы Pompeya. Рассказываем, чем заняться на выходных в Краснодаре 24-25 июня

Событие пройдет в оба дня в одно время

В театре «Шардам» (улица Коммунаров, 268, литер Д) в 20:00 состоятся показы документального спектакля «match.КРД». Он создан по технике вербатим на основе реальных историй о свиданиях из приложения для знакомств «Тиндер». Стоимость билетов 1000 рублей. Купить можно здесь.

24 июня, суббота

На ипподроме (улица Беговая, 11) в 11:00 начнутся скачки на большой приз для кобыл OAKS. Также запланирована развлекательная программа для взрослых и детей, будет работать тотализатор. Стоимость билетов 600 рублей. Купить можно здесь.

В кофейне «Зацепи кофе» (улица Красная, 24) в 12:00 состоится встреча литературного клуба «Бродский». Обсуждать участники будут две книги — «Кит на краю света» Джона Айронмонгера и «Женщины Лазаря» Марины Степновой. Стоимость 500 рублей, оплата на входе.

В арт-салоне «Аврора» (улица Офицерская, 36) в 18:00 начнется лекция «Третий Рим. История и искусство Москвы». Марина Тевзадзе расскажет о падении Византии, династии Палеологи, Иоанне Грозном, Смутном времени и расколе. Стоимость 1000 рублей. Запись по телефону +7 (918) 482-01-40.

В амфитеатре парка «Краснодар» в 19:30 на сцену выйдет группа Pompeya. В своём творчестве коллектив совмещает диско 70-х, поп-музыку 80-х и инди 90-х. Стоимость билетов от 1500-3000 рублей. Купить можно по ссылке.

25 июня, воскресенье

В баре «Сержант Пеппер» (улица Чапаева, 94) в 18:30 состоится интеллектуальная игра City Quiz. Будут вопросы, посвящённые музыке и кино 90-х. Стоимость участия 400 рублей с человека. Регистрация на портале по ссылке.

В театре Veritas (улица Красноармейская, 64) в 19:00 начнется спектакль «365 дней без тебя» об умении прощать и расставаться. Два близких человека не находят точек соприкосновения и становятся лишь приятными воспоминаниями друг о друге. Стоимость билетов 850 рублей. Купить можно здесь.

В арт-пространстве «Маяк» в 20:00 покажут спектакль «Летнее утро, летняя ночь» по мотивам повести «Винo из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Стоимость билетов 850 рублей. Купить можно здесь.

Обзор кинопремьер недели можно посмотреть по ссылке. В прокат вышло несколько комедий, мультфильм, хоррор, драмы и триллер.

Как писали Юга.ру, в этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 24 июня пройдёт день окрошки. В рамках фестиваля всех гостей угостят холодным супом.