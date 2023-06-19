На Старокубанском кольце в Краснодаре образовались пробки из-за двух ДТП

С обеих сторон Старокубанского кольца в Краснодаре на улице Ставропольской затруднено движение автомобилей

Около 16 часов 19 июня в Краснодаре на Старокубанском кольце произошло ДТП с участием скорой помощи, об этом сообщили в МЦУ. На «Яндекс.Картах» обозначены две аварии — по обе стороны от кольца.

© скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=39.049069%2C45.016650&z=16.24

«Не доезжая кольца по улице Ставропольской в сторону Стасова произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Пока что движение транспорта на этом участке затруднено», — пишет МЦУ Краснодара.

Пробка до кольца растянулась больше чем на километр, затор начинается на улице Селезнева.