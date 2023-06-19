На Старокубанском кольце в Краснодаре образовались пробки из-за двух ДТП
С обеих сторон Старокубанского кольца в Краснодаре на улице Ставропольской затруднено движение автомобилей
Около 16 часов 19 июня в Краснодаре на Старокубанском кольце произошло ДТП с участием скорой помощи, об этом сообщили в МЦУ. На «Яндекс.Картах» обозначены две аварии — по обе стороны от кольца.
«Не доезжая кольца по улице Ставропольской в сторону Стасова произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Пока что движение транспорта на этом участке затруднено», — пишет МЦУ Краснодара.
Пробка до кольца растянулась больше чем на километр, затор начинается на улице Селезнева.
Ранее 19 июня Юга.ру писали о пробке на Восточном обходе Краснодара длиной почти 10 километров.
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