На Старокубанском кольце в Краснодаре образовались пробки из-за двух ДТП

Краснодарский край

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  • © фотография МЦУ Краснодар https://t.me/mcu_krd/1488
    © фотография МЦУ Краснодар https://t.me/mcu_krd/1488

С обеих сторон Старокубанского кольца в Краснодаре на улице Ставропольской затруднено движение автомобилей

Около 16 часов 19 июня в Краснодаре на Старокубанском кольце произошло ДТП с участием скорой помощи, об этом сообщили в МЦУ. На «Яндекс.Картах» обозначены две аварии — по обе стороны от кольца.

  • © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=39.049069%2C45.016650&z=16.24
    © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=39.049069%2C45.016650&z=16.24

«Не доезжая кольца по улице Ставропольской в сторону Стасова произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Пока что движение транспорта на этом участке затруднено», — пишет МЦУ Краснодара.

Пробка до кольца растянулась больше чем на километр, затор начинается на улице Селезнева.

Ранее 19 июня Юга.ру писали о пробке на Восточном обходе Краснодара длиной почти 10 километров.

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На Старокубанском кольце в Краснодаре образовались пробки из-за двух ДТП
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