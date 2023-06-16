Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с кинокритиком новый фильм Франсуа Озона

Это экранизация театральной пьесы 1934 года Жоржа Берра и Луи Вернея. Действие происходит в Париже в 1930-е. Молодую, красивую, но не слишком талантливую актрису Мадлен Вердье обвиняют в убийстве известного продюсера Монферрана. За несколько минут до его смерти девушка выбегала из его дома в расстроенных чувствах: кинодеятель не только предложил ей совсем проходную роль, но и приставал. Защищающая Мадлен адвокатесса Полин устраивает из судебного процесса настоящее шоу.

Главные роли в фильме исполнили Изабель Юппер, Дэни Бун и восходящие звёзды французского кино Надя Терешкевич и Ребекка Мардер.

После просмотра ленту со зрителями обсудит кинокритик Алексей Двоеглазов.

«Это очень смешная картина. Несмотря на то, что в её основу легла пьеса почти столетней давности, она не потеряла актуальности, а даже заиграла новыми красками. В воссозданных персонажах вы непременно узнаете представителей современности. За внешней лёгкой формой скрываются достаточно серьёзные темы. Не стоит думать, что Франсуа Озон будет настолько однозначен в своём высказывании. В его фильме чувствуется ирония над разными точками зрения по поводу харассмента и феминизма», — приглашает зрителей Двоеглазов.

Начало в 19:30. Билеты в продаже. Фильм покажут на французском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 18+.