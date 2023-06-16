В Краснодарском крае спасатели эвакуировали ученых из затопленной пещеры

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы ЮРПСО МЧС РФ
    © Кадр из видео пресс-службы ЮРПСО МЧС РФ

В Сочи ученые не смогли выбраться из затопленной пещеры. На помощь пришли спасатели

Двое спелеологов оказались заблокированы внутри Воронцовской пещеры. Ученые спустились туда утром 15 июня, но потом уровень воды в реке Кудепсте резко поднялся и поток хлынул в пещеру. 

О пропаже ученых спасателям сообщил сотрудник «Воронцовского ландшафтно-карстового комплекса». Он сказал, что спелеологи спустились в пещеру около восьми утра по туристической тропе и должны были выйти в 17-18 часов вечера, но так и не вернулись. 

Точный маршрут мужчин никто не знал. Но перед уходом они сообщили сотруднику комплекса, что планировали пройти районы Ленинградский и Медвежий.

В пещере ученых искали двое спасателей, еще один остался наверху и держал с ними связь. Поисковая операция осложнялась тем, что из-за воды в пещерах было тяжело идти.

«Часть подземных ходов Воронцовской системы были затоплены. Мы решили бурить перфоратором отверстия под анкерные крюки и по искусственным точкам опоры с использованием спелеоснаряжения обходить затопленные части пещеры и сифоны. Поднимались по вертикальным перилам около 15 метров и почти столько же шли по глиняной горизонтальной части. В обычные дни этот участок легко проходим, сейчас же все было настолько мокрое и скользкое, что навешивали страховку. Двигались через ход Жилина с переходом к Кошачьему лазу» — рассказывал спасатель ЮРПСО МЧС России Максим Дзагания. 

Ученых нашли на выходе из Медвежьего района. Они ждали спада уровня воды, чтобы безопасно выйти из пещеры. Как рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС, со спелеологами все хорошо, медицинская помощь им не понадобилась. 

Как писали Юга.ру, весной спасатели эвакуировали сноубордиста с хребта Аибги. Турист выехал за пределы оборудованных трасс и не смог сам подняться из лесной зоны до станции канатно-кресельной дороги.

пещеры Сочи Спасение

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