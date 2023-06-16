В Краснодарском крае спасатели эвакуировали ученых из затопленной пещеры

В Сочи ученые не смогли выбраться из затопленной пещеры. На помощь пришли спасатели

Двое спелеологов оказались заблокированы внутри Воронцовской пещеры. Ученые спустились туда утром 15 июня, но потом уровень воды в реке Кудепсте резко поднялся и поток хлынул в пещеру.

О пропаже ученых спасателям сообщил сотрудник «Воронцовского ландшафтно-карстового комплекса». Он сказал, что спелеологи спустились в пещеру около восьми утра по туристической тропе и должны были выйти в 17-18 часов вечера, но так и не вернулись.

Точный маршрут мужчин никто не знал. Но перед уходом они сообщили сотруднику комплекса, что планировали пройти районы Ленинградский и Медвежий.

В пещере ученых искали двое спасателей, еще один остался наверху и держал с ними связь. Поисковая операция осложнялась тем, что из-за воды в пещерах было тяжело идти.