В Краснодаре на месяц изменятся расписание и маршруты трамваев из-за ремонта путей на улице Московской

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

До конца июля в Краснодаре будет меняться схема движения некоторых трамваев. Причиной стал ремонт путей на улице Московской

До 1 сентября в Краснодаре хотят модернизировать трамвайную ветку на улице Московской. За это время там заменят 1,4 км путей и уложат 200 метров новых. Также обещают обустроить стоянку, зеленую зону и тротуары. 

Вот как будет меняться движение трамваев: 

  • с 23 по 30 июня изменится движение трамваев № 3, 20, 21 и 22; 
  • с 22:00 30 июня и до 2 июля схему движения изменят трамваи № 1 и № 2, будет закрыто движение по ул. Красных Зорь;
  • с 3 по 14 июля меняется движение трамвайных маршрутов № 1, 2, 21 и 22; 
  • с 22:00 14 июля по 16 июля поменяют маршрут трамваи № 5, 8 и 15; 
  • с 17 по 23 июля число измененных маршрутов сократится до пяти маршрутов № 1, 2, 5, 6,15;
  • с 24 июля по 9 августа пройдет заключительный этап модернизации. К этому периоду все трамваи восстановят привычные графики движения.

Кроме того, 15-16 июля заработает специальный автобусный нулевой маршрут. Он проследует от улицы Петра Метальникова до Островского. Также будет усилена работа автобусного маршрута № 52.

  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре начали модернизировать трамвайную ветку на улице Московской. Работами занимается «Синара — ГТР Краснодар». Реконструкцию проводят в рамках проекта по строительству новой трамвайной ветки в район Западного обхода.

Краснодар Трамвай

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