В Краснодаре на месяц изменятся расписание и маршруты трамваев из-за ремонта путей на улице Московской

До конца июля в Краснодаре будет меняться схема движения некоторых трамваев. Причиной стал ремонт путей на улице Московской

До 1 сентября в Краснодаре хотят модернизировать трамвайную ветку на улице Московской. За это время там заменят 1,4 км путей и уложат 200 метров новых. Также обещают обустроить стоянку, зеленую зону и тротуары.

Вот как будет меняться движение трамваев:

с 23 по 30 июня изменится движение трамваев № 3, 20, 21 и 22;

с 22:00 30 июня и до 2 июля схему движения изменят трамваи № 1 и № 2, будет закрыто движение по ул. Красных Зорь;

с 3 по 14 июля меняется движение трамвайных маршрутов № 1, 2, 21 и 22;

с 22:00 14 июля по 16 июля поменяют маршрут трамваи № 5, 8 и 15;

с 17 по 23 июля число измененных маршрутов сократится до пяти маршрутов № 1, 2, 5, 6,15;

с 24 июля по 9 августа пройдет заключительный этап модернизации. К этому периоду все трамваи восстановят привычные графики движения.

Кроме того, 15-16 июля заработает специальный автобусный нулевой маршрут. Он проследует от улицы Петра Метальникова до Островского. Также будет усилена работа автобусного маршрута № 52.