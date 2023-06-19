В Краснодаре на месяц изменятся расписание и маршруты трамваев из-за ремонта путей на улице Московской
До конца июля в Краснодаре будет меняться схема движения некоторых трамваев. Причиной стал ремонт путей на улице Московской
До 1 сентября в Краснодаре хотят модернизировать трамвайную ветку на улице Московской. За это время там заменят 1,4 км путей и уложат 200 метров новых. Также обещают обустроить стоянку, зеленую зону и тротуары.
Вот как будет меняться движение трамваев:
- с 23 по 30 июня изменится движение трамваев № 3, 20, 21 и 22;
- с 22:00 30 июня и до 2 июля схему движения изменят трамваи № 1 и № 2, будет закрыто движение по ул. Красных Зорь;
- с 3 по 14 июля меняется движение трамвайных маршрутов № 1, 2, 21 и 22;
- с 22:00 14 июля по 16 июля поменяют маршрут трамваи № 5, 8 и 15;
- с 17 по 23 июля число измененных маршрутов сократится до пяти маршрутов № 1, 2, 5, 6,15;
- с 24 июля по 9 августа пройдет заключительный этап модернизации. К этому периоду все трамваи восстановят привычные графики движения.
Кроме того, 15-16 июля заработает специальный автобусный нулевой маршрут. Он проследует от улицы Петра Метальникова до Островского. Также будет усилена работа автобусного маршрута № 52.
Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре начали модернизировать трамвайную ветку на улице Московской. Работами занимается «Синара — ГТР Краснодар». Реконструкцию проводят в рамках проекта по строительству новой трамвайной ветки в район Западного обхода.
Все материалы по теме: