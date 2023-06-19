Глава Адыгеи рассказал об итогах международного экономического форума

Глава республики рассказал в соцсетях, что на форуме подписали ряд соглашений. Их планируют реализовать в Адыгее в ближайшие годы.

«Это повлияет на улучшение качества жизни жителей и создание современной комфортной среды в регионе», — поделился Кумпилов.



По его словам, проекты обеспечат развитие экономики, откроют новые рабочие места и увеличат бюджет.

«Наиболее эффективной площадкой для сотрудничества, поиска новых деловых контактов является Петербургский международный экономический форум. Поэтому мы продолжим участвовать в нем. Будем использовать полученные здесь наработки, рекомендации, ориентироваться на представленные тренды и передовые направления для динамичного развития», — отметил глава Адыгеи.