Глава Адыгеи рассказал об итогах международного экономического форума
Мурат Кумпилов поделился итогами работы на Петербургском международном экономическом форуме
Глава республики рассказал в соцсетях, что на форуме подписали ряд соглашений. Их планируют реализовать в Адыгее в ближайшие годы.
«Это повлияет на улучшение качества жизни жителей и создание современной комфортной среды в регионе», — поделился Кумпилов.
По его словам, проекты обеспечат развитие экономики, откроют новые рабочие места и увеличат бюджет.
«Наиболее эффективной площадкой для сотрудничества, поиска новых деловых контактов является Петербургский международный экономический форум. Поэтому мы продолжим участвовать в нем. Будем использовать полученные здесь наработки, рекомендации, ориентироваться на представленные тренды и передовые направления для динамичного развития», — отметил глава Адыгеи.
Как сообщали ранее Юга.ру, 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме Адыгея и Херсонская область договорились о социально-экономическом сотрудничестве. 16 июня позже в ходе форума глава республики и президент холдинга AVA Group подписали инвестсоглашение о строительстве промпарка «Псекупс».