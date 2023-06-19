В Краснодарском крае из‑за сильных дождей размыло дорогу и затопило дворы

В Отрадненском районе Кубани размыло дорогу, в нескольких других — затопило дворы

Ночью 18 июня глава Отрадненского района сообщил, что из-за сильного ливня вода с полей большим потоком спустилась к трассе. Движение по дороге ст. Отрадная — ст. Спокойная некоторое время было невозможно. К 23 часам дорогу расчистили.

В сети появились видео жителей района, которые рассказали о пострадавшем урожае.

В МЧС региона утром 19 июня рассказали, что в трех населенных пунктах Лабинского, Кавказского и Усть-Лабинского районов остаются подтопленными 60 дворов. Из них 53 придомовые территории в Усть-Лабинске.