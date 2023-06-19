Синоптики обещают ливни в сочетании с грозой, градом и ветром в Краснодарском крае

Неделя начнётся с кратковременных дождей и гроз. В отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозе возможны порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°С, днем 25-30°С, в горах ночью 9-14°С, днем 19-24°С, на Черноморском побережье ночью 17-22°С, днем 24-29°С.

Температура морской воды в Сочи 22°С, в Геленджике 23°С, в Туапсе 22°С, в Новороссийске 21°С, в Анапе 22°С, в Те мрюке 25°С, в Приморско-Ахтарске 22°С, в Ейске 23°С.