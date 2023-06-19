В аэропорту Сочи умер мужчина
Пассажир «Икара» умер при посадке в аэропорт Сочи
16 июня в 22:05 на посадке в аэропорт Сочи 51-летний пассажир авиакомпании «Икар» потерял сознание. По прилету медики зафиксировали смерть мужчины, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
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По словам пассажирки рейса Екатеринбург — Сочи, на борту самолета среди пассажиров оказался медик. Он пытался помочь мужчине и делал ему непрямой массаж сердца. Пострадавший еще находился в сознании.
«После посадки подъехала машина реанимации — но, видимо, было уже поздно», — сообщила женщина.
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