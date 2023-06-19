В аэропорту Сочи умер мужчина

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Пассажир «Икара» умер при посадке в аэропорт Сочи

16 июня в 22:05 на посадке в аэропорт Сочи 51-летний пассажир авиакомпании «Икар» потерял сознание. По прилету медики зафиксировали смерть мужчины, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

В Краснодаре мужчина попал под поезд и погиб:

По словам пассажирки рейса Екатеринбург — Сочи, на борту самолета среди пассажиров оказался медик. Он пытался помочь мужчине и делал ему непрямой массаж сердца. Пострадавший еще находился в сознании.

«После посадки подъехала машина реанимации — но, видимо, было уже поздно», — сообщила женщина.

Как писали ранее Юга.ру, семь человек пострадали в ДТП с несовершеннолетним водителем в Геленджике.

Аэропорты Происшествия смерть Сочи

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