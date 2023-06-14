В Краснодаре мужчина попал под поезд и погиб. Фотографии с места трагедии

В Краснодаре утром 14 июня поезд переехал человека, об этом сообщили в соцсетях. Юга.ру публикуют фотографии с места происшествия

Утром 14 июня краснодарский телеграм-канал сообщил, что севернее моста по улице Офицерской мужчину переехал поезд.

Юга.ру публикуют фото с места происшествия. Там работают специалисты. Официальной информации о случившемся пока нет. Редакция обратилась в управление МВД России по ЮФО на транспорте и ждет комментария.

Новость дополняется.