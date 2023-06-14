В Краснодаре мужчина попал под поезд и погиб. Фотографии с места трагедии

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

В Краснодаре утром 14 июня поезд переехал человека, об этом сообщили в соцсетях. Юга.ру публикуют фотографии с места происшествия

Утром 14 июня краснодарский телеграм-канал сообщил, что севернее моста по улице Офицерской мужчину переехал поезд.

Юга.ру публикуют фото с места происшествия. Там работают специалисты. Официальной информации о случившемся пока нет. Редакция обратилась в управление МВД России по ЮФО на транспорте и ждет комментария.

Новость дополняется.

Обновление: в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте сообщили, что 14 июня на перегоне Двубратский — Усть-Лабинская под поездом погибла 74-летняя женщина. Установлено, что машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, но женщина не отреагировала. Столкновения избежать не удалось, от травм она скончалась на месте.

Поезда Полиция Происшествия Транспорт

Новости

Семь человек пострадали в ДТП с несовершеннолетним водителем в Геленджике
В Краснодаре полиция проверяет подозрительную продукцию. В изъятых бутылках может быть опасный «Мистер Сидр»
В Краснодаре мужчина попал под поезд и погиб. Фотографии с места трагедии
В Армавире из-за сильного дождя затопило улицы, тоннели и дворы. В городе тонут машины
Непогода обрушилась на Отрадненский район. Там размыло дамбу и затопило дворы
В Сочи после сильного дождя вышла из берегов река Мацеста. Затопило улицы и дома

Лента новостей

Реклама на сайте