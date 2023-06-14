В Краснодаре мужчина попал под поезд и погиб. Фотографии с места трагедии
В Краснодаре утром 14 июня поезд переехал человека, об этом сообщили в соцсетях. Юга.ру публикуют фотографии с места происшествия
Утром 14 июня краснодарский телеграм-канал сообщил, что севернее моста по улице Офицерской мужчину переехал поезд.
Юга.ру публикуют фото с места происшествия. Там работают специалисты. Официальной информации о случившемся пока нет. Редакция обратилась в управление МВД России по ЮФО на транспорте и ждет комментария.
Новость дополняется.
Обновление: в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте сообщили, что 14 июня на перегоне Двубратский — Усть-Лабинская под поездом погибла 74-летняя женщина. Установлено, что машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, но женщина не отреагировала. Столкновения избежать не удалось, от травм она скончалась на месте.