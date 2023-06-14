Семь человек пострадали в ДТП с несовершеннолетним водителем в Геленджике
В Геленджике 13 июня произошло ДТП с участием 16-летнего водителя. Семь человек пострадали, в том числе дети
13 июня в Геленджике 16-летний подросток за рулем Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai.
В машине несовершеннолетнего находились ещё двое подростков — 2007 и 2010 годов рождения. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили в полиции.
Также пострадали 45-летний водитель Hyundai и четверо его пассажиров, в том числе дети — 2013 и 2019 годов рождения.
Всего в больнице оказались семь человек. Водителю-подростку медики оказали помощь на месте.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре 14 июня человек попал под поезд.