Полиция Краснодарского края нашла ребенка, который издевается над щенком

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сотрудники полиции Краснодарского края установили личность девочки, которая может быть причастна к жестокому обращению с щенком

«В ходе проверки сотрудники полиции ОМВД России по Северскому району установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался с щенком. По месту проживания и обучения ребенок характеризуется положительно. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о постановке девочки на учет в органы ПДН», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Щенка передали волонтерам. Ветеринар обнаружил у него сотрясение мозга. Школьница удалила все размещенные ранее видео из соцсетей.

Как писали Юга.ру, в России ввели штрафы за выброшенных домашних животных и ужесточили наказание за жестокое обращение.

Дети Животные Полиция Северский район

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Полиция Краснодарского края нашла ребенка, который издевается над щенком
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