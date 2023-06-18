Полиция Краснодарского края нашла ребенка, который издевается над щенком

Сотрудники полиции Краснодарского края установили личность девочки, которая может быть причастна к жестокому обращению с щенком

«В ходе проверки сотрудники полиции ОМВД России по Северскому району установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался с щенком. По месту проживания и обучения ребенок характеризуется положительно. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о постановке девочки на учет в органы ПДН», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Щенка передали волонтерам. Ветеринар обнаружил у него сотрясение мозга. Школьница удалила все размещенные ранее видео из соцсетей.

Как писали Юга.ру, в России ввели штрафы за выброшенных домашних животных и ужесточили наказание за жестокое обращение.