В Краснодарском крае полиция ищет ребенка, который издевается над щенком

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Правоохранители Краснодарского края проводят проверку по факту жестокого обращения с животным

Видео, где несовершеннолетняя девочка издевается над щенком по имени Рокси, появилось в социальных сетях. Запись сделала сама школьница. На видео она обзывает своего питомца, преследует, бьет и бросает на пол скулящую собаку.

По её словам, она это сделала, чтобы стать популярной. В ответ на возмущенные комментарии девочка написала, что извинилась перед напуганной собакой.

Правоохранители Краснодарского края проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщается в официальном канале полиции региона.

Как писали Юга.ру, в России ввели штрафы за выброшенных домашних животных и ужесточили наказание за жестокое обращение. 

Дети Животные Полиция

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