В Краснодарском крае полиция ищет ребенка, который издевается над щенком

Видео, где несовершеннолетняя девочка издевается над щенком по имени Рокси, появилось в социальных сетях. Запись сделала сама школьница. На видео она обзывает своего питомца, преследует, бьет и бросает на пол скулящую собаку.

По её словам, она это сделала, чтобы стать популярной. В ответ на возмущенные комментарии девочка написала, что извинилась перед напуганной собакой.

Правоохранители Краснодарского края проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщается в официальном канале полиции региона.

Как писали Юга.ру, в России ввели штрафы за выброшенных домашних животных и ужесточили наказание за жестокое обращение.