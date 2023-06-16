В Гуамском ущелье Краснодарского края на туристический поезд сошел сель — соцсети

В соцсетях появилось видео селевого потока, сошедшего с гор в Гуамском ущелье

16 июня в соцсетях появилось видео из Гуамского ущелья. На кадрах видно, что во время движения паровозика с отдыхающими с гор сошел поток сели.

Непогода обрушилась на Отрадненский район: Там размыло дамбу и затопило дворы

Ситуацию прокомментировали в МЧС края:



«Обращений в ГУ не поступало. Событие вчерашнего дня. Известно, что пострадавших нет и дорога свободна для передвижения».