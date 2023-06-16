В Гуамском ущелье Краснодарского края на туристический поезд сошел сель — соцсети

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В соцсетях появилось видео селевого потока, сошедшего с гор в Гуамском ущелье

16 июня в соцсетях появилось видео из Гуамского ущелья. На кадрах видно, что во время движения паровозика с отдыхающими с гор сошел поток сели.

Непогода обрушилась на Отрадненский район:

Ситуацию прокомментировали в МЧС края:

«Обращений в ГУ не поступало. Событие вчерашнего дня. Известно, что пострадавших нет и дорога свободна для передвижения».

Напомним, что в октябре 2022 года на портале госзакупок опубликовали аукцион на обустройство мест массового отдыха в Гуамском ущелье. Власти Краснодарского края направили на это 44,8 млн рублей.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае вода снова смывает улицы и топит дворы.

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