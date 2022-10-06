Благоустройство Гуамского ущелья обойдётся в 45 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На портале госзакупок опубликовали аукцион на обустройство мест массового отдыха в Гуамском ущелье

Власти Краснодарского края направят 44,8 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Кубань». Объём работы у подрядчика будет обширный. Нужно разобрать часть кирпичных сараев и трубопровод водоснабжения, демонтировать деревянные шпалы. После обустроить съезды и парковку, сделать водоотведение, установить ограждение, остановку общественного транспорта, детские игровые площадки и сцену, благоустроить аллеи.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 октября. Сроки проведения работ — с 31 октября 2022 года до 31 июля 2023 года.

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Как писали Юга.ру, в декабре 2021 года бывший глава Апшеронского района Олег Цыпкин заявил, что в создание туристического кластера в Апшеронском районе вложат 20 млрд руб. Из них в 2022-м планируется привлечь около 1 млрд рублей инвестиций.

Ранее стало известно, что министерство курортов края создаст горный кластер «Курджипский» в Апшеронском районе. В него войдут Гуамское ущелье, Азишские пещеры, Камышанова поляна и поселок Мезмай. Там будет 35 новых туристических и экскурсионных маршрутов с развитой инфраструктурой.

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Благоустройство Гуамского ущелья обойдётся в 45 млн рублей
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