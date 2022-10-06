Благоустройство Гуамского ущелья обойдётся в 45 млн рублей

На портале госзакупок опубликовали аукцион на обустройство мест массового отдыха в Гуамском ущелье

Власти Краснодарского края направят 44,8 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Кубань». Объём работы у подрядчика будет обширный. Нужно разобрать часть кирпичных сараев и трубопровод водоснабжения, демонтировать деревянные шпалы. После обустроить съезды и парковку, сделать водоотведение, установить ограждение, остановку общественного транспорта, детские игровые площадки и сцену, благоустроить аллеи.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 октября. Сроки проведения работ — с 31 октября 2022 года до 31 июля 2023 года.