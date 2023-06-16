В Краснодарском крае вода снова смывает улицы и топит дворы. Собрали последствия непогоды

Краснодарский край

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  • © скриншот телеграм-канала t.me/adm_azovskoesp
    © скриншот телеграм-канала t.me/adm_azovskoesp

В соцсетях вечером 15 июня появились фото и видео очередного потопа в станицах Отрадненского и Северского районов Кубани

Вечером 15 июня жители станиц Отрадненского и Северского районов Краснодарского края стали делиться очередными последствиями дождей. В станице Убинской потоком унесло автомобиль, там размыло дороги, вода вошла в некоторые дома.

О том, что вода вернулась, пишут и жители Отрадненского района. В сеть выложили видео, снятые в станице Удобной.

Еще больше впечатляет видео из станицы Подгорная Синюха. Там дороги превратились в бурные реки.

При этом в последней публикации в аккаунте администрации, сделанной вечером 15 июня, указано, что «уровень воды в реках Кува, Уруп пока не поднимается. Ситуация мониторится и находится на контроле». Информация после 19 часов вечера не обновлялась.

Напомним, о непогоде в Отрадненском районе Кубани Юга.ру писали 14 июня. Там размыло дамбу и затопило дворы.

МЧС Наводнения Отрадненский район Погода

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