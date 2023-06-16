В Краснодарском крае вода снова смывает улицы и топит дворы. Собрали последствия непогоды

В соцсетях вечером 15 июня появились фото и видео очередного потопа в станицах Отрадненского и Северского районов Кубани

Вечером 15 июня жители станиц Отрадненского и Северского районов Краснодарского края стали делиться очередными последствиями дождей. В станице Убинской потоком унесло автомобиль, там размыло дороги, вода вошла в некоторые дома.

О том, что вода вернулась, пишут и жители Отрадненского района. В сеть выложили видео, снятые в станице Удобной.

Еще больше впечатляет видео из станицы Подгорная Синюха. Там дороги превратились в бурные реки.

При этом в последней публикации в аккаунте администрации, сделанной вечером 15 июня, указано, что «уровень воды в реках Кува, Уруп пока не поднимается. Ситуация мониторится и находится на контроле». Информация после 19 часов вечера не обновлялась.