В Краснодаре под открытым небом бесплатно покажут кино
В Краснодаре продолжают бесплатно показывать фильмы под открытым небом в рамках проекта «Кино нашего двора»
17 июня в 20:30 на проспекте имени Писателя Знаменского, 31, корпус 1 можно посмотреть российскую комедию «Семья года». В центре сюжета оказывается многодетная семья из башкирской глубинки. Она едет в столицу для участия в конкурсе, чтобы на выигранные деньги поправить своё финансовое положение.
Перед началом показа будут песни от творческого пространства «Музыкальная лаборатория».
Акция «Кино нашего двора» проходит в Краснодаре с 2010 года. Голосование за фильмы идёт в официальном сообществе проекта. На выбор — отечественные военные драмы, спортивные и семейные картины.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжается сезон бесплатных концертов под открытым небом. Выступления камерного «Премьер-оркестра» будут проходить каждые выходные в парках «Чистяковская роща» и «Городской сад».