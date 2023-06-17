В Краснодаре под открытым небом бесплатно покажут кино

Краснодарский край

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  • © Изображение frimufilms, Freepik.com
    © Изображение frimufilms, Freepik.com

В Краснодаре продолжают бесплатно показывать фильмы под открытым небом в рамках проекта «Кино нашего двора»

17 июня в 20:30 на проспекте имени Писателя Знаменского, 31, корпус 1 можно посмотреть российскую комедию «Семья года». В центре сюжета оказывается многодетная семья из башкирской глубинки. Она едет в столицу для участия в конкурсе, чтобы на выигранные деньги поправить своё финансовое положение.

Перед началом показа будут песни от творческого пространства «Музыкальная лаборатория».

Акция «Кино нашего двора» проходит в Краснодаре с 2010 года. Голосование за фильмы идёт в официальном сообществе проекта. На выбор — отечественные военные драмы, спортивные и семейные картины.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжается сезон бесплатных концертов под открытым небом. Выступления камерного «Премьер-оркестра» будут проходить каждые выходные в парках «Чистяковская роща» и «Городской сад».

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В Краснодаре под открытым небом бесплатно покажут кино
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