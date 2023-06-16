В парке «Краснодар» бесплатно покажут комедию нравов и черно-белую мелодраму

В амфитеатре парка «Краснодар» 16-17 июня снова будут бесплатно показывать кино

В пятницу 16 июня в 19:00 можно будет посмотреть советский фильм-спектакль 1952 года «Школа злословия» по одноименной комедии Ричарда Шеридана. Он представляет собой комедию нравов и является сатирой на английское аристократическое общество 18 века.

В субботу 17 июня с 9:00 до 15:30 будут показывать «Просто о важном. Про Миру и Гошу» Натальи Ремиш. Это мультсериал об отношениях внутри семьи, направленный на эмоциональное развитие ребенка. Он создан при поддержке группы практикующих психологов.

В 16:30 начнётся лекция, посвященная роману «Грозовой перевал». Посетители будут разбираться, как истории Джейн, Хелен и Хитклиффа смогли под увлекательностью повествования сохранить в себе сложность и значимость структуры, какие культурные и литературные тайны они в себе хранят.

В 19:00 зрители смогут оценить черно-белую мелодраму «Грозовой перевал» 1939 года. Это крупнобюджетная экранизация одноименного романа Эмили Бронте.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в лофте «Бронзовая лошадь» 18 июня состоится показ финального эпизода третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». В мероприятии будут участвовать исполнители главных ролей Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин и Александра Хромова. После показа пройдет зрительское обсуждение сериала с актерами.