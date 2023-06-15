В Краснодаре проведут лекцию, посвященную роману «Грозовой перевал»

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка Краснодар 17 июня пройдёт лекция «Можно ли жить на Грозовом перевале? За что мы (не)любим романы сестёр Бронте»

Посетители будут разбираться, как истории Джейн, Хелен и Хитклиффа смогли под увлекательностью повествования сохранить в себе сложность и значимость структуры, какие культурные и литературные тайны они в себе хранят, какие тексты порождают уже в современном литературном процессе.

Программа:

  • Романтическое и реалистическое в романах или Можно ли встретить Рочестера в обычной жизни.
  • Женские романы или литературные шедевры? Откуда растёт спор о художественной ценности текстов Бронте.
  • А что было после? Тексты 20 и 21 веков, которые не появились бы без творчества трёх сестёр.

Встречу проводит лектор проекта Vita Nuova Елена Хомухина. Начало в 16:30, стоимость билета 500 рублей. Оплата на входе организатору наличными или банковской картой.

«Грозовой перевал» — единственный роман английской писательницы и поэтессы Эмили Бронте, опубликованный в декабре 1847 года под псевдонимом Эллис Белл. Действие происходит в гористой местности Уэст-Йоркшира и описывает взаимоотношения двух семейств — Эрншо и Линтонов — с приёмным Хитклиффом.

Как писали Юга.ру, в культурном пространстве «Маяк» 16 июня покажут фильм «Красота по-американски» о переживающем кризис среднего возраста 42-летнем Лестере Бёрнеме. После просмотра ленту вместе со зрителями разберёт и обсудит психолог Екатерина Главан.

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