Краснодарцев приглашают посмотреть финальный эпизод третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и пообщаться с исполнителями главный ролей

В мероприятии будут участвовать исполнители главных ролей Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин и Александра Хромова. После показа пройдет зрительское обсуждение сериала с актерами.

Организаторы предлагают гостям поддержать тематику сериала и прийти на мероприятие в костюмах в стиле 90-х. Лучшие из них отметят подарками от онлайн-кинотеатра PREMIER.

«Мир! Дружба! Жвачка!» — российский драматический сериал о взрослении в так называемые «лихие девяностые». В центре сюжета подросток Санька Рябинин, который знакомится с соседской девчонкой Женей и попадает в водоворот событий, которые полностью меняют его жизнь. Вместе с друзьями Вовкой и Илюшей герою предстоит разобраться с жизненными приоритетами.

Начало в 18:00, вход свободный. Лофт «Бронзовая лошадь» находится по адресу улица Калинина, 291.