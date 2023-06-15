От Самары до Якутии. Парк «Краснодар» посетили гости из 70 регионов России — МегаФон

По данным МегаФона, с мая по июнь 2023 года в парке «Краснодар» побывало в 4,5 раза больше россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Парк «Краснодар» — комплекс территорий, разделенных на тематические ландшафты. Совсем недавно открылась новая его часть площадью 7,5 гектаров — Японский сад.

Японский сад называют самой камерной и атмосферной локацией парка «Краснодар»: Фото и впечатления

С этой локации часто начинается знакомство с городом туристов. Самыми активными посетителями из других регионов за май-июнь этого года стали жители Волгоградской, Ленинградской, Самарской, Ростовской, Астраханской областей. Путь в тысячи километров проделали туристы Забайкальского и Красноярского края, Республики Якутия и Амурской области. Трафик в сети оператора за этот период вырос в 9 раз. Гости прокачали 8 Тб данных — такого объёма хватит на беспрерывный просмотр в течение 9 месяцев комедийного сериала «Два холма», снятого в парке «Краснодар».

С мая абоненты, находясь в парке, совершили 570 тыс. звонков или свыше 800 голосовых вызовов каждый час. Средняя продолжительность одного разговора составляет около минуты.

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«Популярность путешествий по стране растёт, а наш регион сохраняет свою привлекательность для туристов. Без внимания не остается и его столица — современный «миллионник» с интересными достопримечательностями и развитой инфраструктурой. Для предоставления скоростного интернета инженеры компании только за этот год модернизировали около 100 телеком-объектов в диапазоне 1800 и 2100 МГц. Это позволяет использовать мобильные приложения на максимально быстрых скоростях: строить маршруты, заказывать такси, бронировать отели или просто узнавать о туристическом месте в режиме реального времени», — рассказывает Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Результаты постоянных улучшений сети МегаФона отразились в исследовании международной компании Ookla®, проведенном в первом квартале 2023 года. В столице края по итогам замеров среди всех операторов связи МегаФон продемонстрировал лучший показатель медианной скорости скачивания данных — 15,2 Мбит/сек, в 2,5 раза превысив показатели прошлого года. Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах.