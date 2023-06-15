«Ростелеком» и банк «Траст» будут развивать импортозамещающие цифровые решения

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

«Ростелеком» и банк непрофильных активов «Траст» подписали меморандум о цифровом сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме

Меморандум подписали старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков и директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст» Сергей Чаннов.

Документ предполагает сотрудничество «Ростелекома» и «Траста» в рамках Cтратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы. Компании будут совместно работать над улучшением цифровой инфраструктуры и информационной безопасности, а также разработывать и внедрять импотрозамещающие цифровые решения.

«Финансовая отрасль — один из лидеров внедрения цифровых инноваций в нашей стране. Поэтому наши партнеры в этой сфере крайне заинтересованы в мощной и надежной цифровой инфраструктуре. Совместно с банком «Траст» мы сможем сделать общий вклад в развитие отечественных решений, востребованных в отрасли», — отметил старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

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«Специалисты «Траста» выстраивают в банке собственный ландшафт, и «Ростелеком» выступает нашим партнером в этом проекте. В центрах хранения данных компании мы размещаем серверное оборудование, системы хранения данных. Также мы расширяем нашу работу в области цифровизации взаимодействия с государственными органами, например, при работе в Системе межведомственного электронного взаимодействия», — прокомментировал директор департамента корпоративного управления бизнесом банка «Траст» Сергей Чаннов.

Как писали Юга.ру, на стенде «Ростелекома» на Петербургском международном экономическом форуме представят больше 100 IT-разработок российских компаний.

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