Участники программы лояльности Уралсиба получат дополнительный кэшбэк до 30%

В личном кабинете программы лояльности «Уралсиб бонус» появился раздел «Партнеры онлайн» с перечнем магазинов и сервисов, за покупки в которых начислят дополнительные бонусные рубли

Среди партнеров банка — более 100 известных магазинов и сервисов в 20 категориях.

Чтобы получить дополнительный кешбэк, нужно перейти на сайт магазина по ссылке из личного кабинета «Уралсиб Бонус», выбрать товар или услугу и оплатить покупку любой картой банка Уралсиб.

Кешбэк за покупки у партнеров начислится дополнительно к основному независимо от выполнения базовых условий программы (ежемесячный оборот, наличие задолженности по кредитным продуктам, наличие пакетов услуг). Максимальная сумма кэшбэка за покупки у партнеров не ограничена.

Больше о программе лояльности «Уралсиб Бонус» можно узнать здесь.