Участники программы лояльности Уралсиба получат дополнительный кэшбэк до 30%

Реклама ERID: AX1LYwMgKauCJuDK Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

В личном кабинете программы лояльности «Уралсиб бонус» появился раздел «Партнеры онлайн» с перечнем магазинов и сервисов, за покупки в которых начислят дополнительные бонусные рубли

Среди партнеров банка — более 100 известных магазинов и сервисов в 20 категориях.

Чтобы получить дополнительный кешбэк, нужно перейти на сайт магазина по ссылке из личного кабинета «Уралсиб Бонус», выбрать товар или услугу и оплатить покупку любой картой банка Уралсиб.

Кешбэк за покупки у партнеров начислится дополнительно к основному независимо от выполнения базовых условий программы (ежемесячный оборот, наличие задолженности по кредитным продуктам, наличие пакетов услуг). Максимальная сумма кэшбэка за покупки у партнеров не ограничена.

Подробности о дополнительном кешбэке за покупки у партнеров

Больше о программе лояльности «Уралсиб Бонус» можно узнать здесь.

Как писали Юга.ру, клиенты Уралсиба получили 6% кэшбэка за успехи ФК «Краснодар».

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