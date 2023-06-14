В Краснодаре откроется выставка натюрмортов и марин «В памяти светлых чувств»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 15 июня откроется персональная выставка крымского художника Якова Басова «В памяти светлых чувств»

В экспозиции представлены 25 работ, написанных автором в разные годы и в разных регионах нашей страны — от Якутии до Карпат, от Кольского полуострова до Черного моря, от Ленинграда до Алупки. Посетители смогут увидеть натюрморты и марины.

«Особой глубины и своеобразия мастер достиг именно в изображении морского пейзажа. Природа на его картинах выступает одухотворенной живой стихией, созвучной мыслящему человеку. Работая 40 лет в технике акварели, художник открыл в ней новые направления, достиг удивительной выразительности и высочайшего мастерства», — пояснили в пресс-службе музея Коваленко.

Выставка будет работать до 2 июля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 50-150 рублей.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко работает выставка «Шоколандия». Проект включает в себя фондовые произведения и скульптурные композиции, предоставленные партнером проекта: фрукты, овощи, животные, предметы быта, мебель, женские аксессуары и многое другое.

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