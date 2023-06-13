В Краснодаре работает выставка скульптур из шоколада
В Краснодарском музее имени Коваленко работает выставка «Шоколандия»
Проект включает в себя фондовые произведения и скульптурные композиции, предоставленные партнером проекта: фрукты, овощи, животные, предметы быта, мебель, женские аксессуары и многое другое.
По словам организаторов, концепция выставки — полное погружение в мир шоколада: активности, фото- и игровые зоны, мастер-классы, образовательные мероприятия, дегустация.
Экспозиция будет работать до 6 августа по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 350 рублей.
Как писали Юга,ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Всё советские люди». Представлены образы представителей различных профессий и возрастовй, запечатленные художниками с 1940-х по 1990-е годы.