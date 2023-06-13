В Краснодаре работает выставка скульптур из шоколада

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко работает выставка «Шоколандия»

Проект включает в себя фондовые произведения и скульптурные композиции, предоставленные партнером проекта: фрукты, овощи, животные, предметы быта, мебель, женские аксессуары и многое другое.

По словам организаторов, концепция выставки — полное погружение в мир шоколада: активности, фото- и игровые зоны, мастер-классы, образовательные мероприятия, дегустация.

Экспозиция будет работать до 6 августа по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 350 рублей.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга,ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Всё советские люди». Представлены образы представителей различных профессий и возрастовй, запечатленные художниками с 1940-х по 1990-е годы.

Афиша Выставки Искусство Музеи отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре работает выставка скульптур из шоколада
«Чистая среда» собирает деньги на переезд краснодарского «Экоцентра» из-за растущего потока посетителей и вторсырья
Краснодарский художник нарисовал карикатуру очереди в Японский сад
В России ввели штрафы за выброшенных домашних животных и ужесточили наказание за жестокое обращение
На востоке Краснодарского края выпали огромные куски града и затопило дороги
Из-за дождей снова затопило Кавказский район. В Кропоткине второй день откачивают воду

Лента новостей

Реклама на сайте