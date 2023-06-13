В Краснодаре работает выставка скульптур из шоколада

Проект включает в себя фондовые произведения и скульптурные композиции, предоставленные партнером проекта: фрукты, овощи, животные, предметы быта, мебель, женские аксессуары и многое другое.

По словам организаторов, концепция выставки — полное погружение в мир шоколада: активности, фото- и игровые зоны, мастер-классы, образовательные мероприятия, дегустация.

Экспозиция будет работать до 6 августа по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 350 рублей.