Под Анапой археологи нашли римский легионерский шлем в хорошем состоянии

В Краснодарском крае археологи обнаружили редкую находку римского времени

Около поселка Заря археологи нашли римский бронзовый шлем с нащечниками. Его обнаружили во время раскопок древнего могильника. Шлем лежал в погребении всадника с захоронениями коней, сообщает управление госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

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Археологи рассказали, что особенность шлема — отсутствие на лобовой части дополнительной металлической скобы, которую могли снять во время использования головного убора.

Ученые-археологи полагают, что обнаруженный шлем является римским легионерским или местным подражанием римскому прототипу. По форме он близок к шлемам типа «Хагенау» (I век до н.э.). Исследователи связывают находку с событиями римско-боспорской войны 49-45 годов до н.э., которая велась между Митридатом Боспорским и его братом Котисом. Этот период в истории Боспора до сих пор является малоизученным.