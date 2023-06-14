Под Анапой археологи нашли римский легионерский шлем в хорошем состоянии

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала управления госохраны объектов культурного наследия администрации края https://t.me/ugooknakk/983
    © Скриншот из телеграм-канала управления госохраны объектов культурного наследия администрации края https://t.me/ugooknakk/983

В Краснодарском крае археологи обнаружили редкую находку римского времени

Около поселка Заря археологи нашли римский бронзовый шлем с нащечниками. Его обнаружили во время раскопок древнего могильника. Шлем лежал в погребении всадника с захоронениями коней, сообщает управление госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

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Археологи рассказали, что особенность шлема — отсутствие на лобовой части дополнительной металлической скобы, которую могли снять во время использования головного убора.

Ученые-археологи полагают, что обнаруженный шлем является римским легионерским или местным подражанием римскому прототипу. По форме он близок к шлемам типа «Хагенау» (I век до н.э.). Исследователи связывают находку с событиями римско-боспорской войны 49-45 годов до н.э., которая велась между Митридатом Боспорским и его братом Котисом. Этот период в истории Боспора до сих пор является малоизученным.

По данным управления, ранее был известен только один римский легионерский шлем, обнаруженный в районе Сочи. Однако у анапского экземпляра лучше сохранились нащечники с подвижными шарнирами. После обработки его планируют отправить в музей.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае обнаружили гигантскую летучую мышь и тысячи предметов времен меотов.

Анапа Археология История Культурное наследие

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Под Анапой археологи нашли римский легионерский шлем в хорошем состоянии
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