В Краснодарском крае обнаружили гигантскую летучую мышь и тысячи предметов времен меотов. Рассказываем о находках ученых
Ученые обнаружили на Кубани 20 тыс. предметов времен меотов и самую крупную летучую мышь Европы
В Славянском районе при раскопках обнаружили меотское поселение VI — V веков до н.э. и три могильника. Археологам удалось найти более 20 тыс. предметов. Теперь они пополнят музейный фонд РФ, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.
Также во время раскопок ученые обнаружили погребение воина с коротким железным мечом с кольцевым навершием, возможным прототипом которого является оружие армии древнего Китая. Захоронение отнесли к племени позднемеотской культуры.
Археологические исследования на участке связаны со строительством дороги от станицы Марьянской до хутора Белого. В древние времена на этом месте был небольшой производственный центр. Об этом свидетельствуют находки обжигательного горна и хозяйственных ям.
Другую уникальную находку сделали ученые-хироптерологи в заповеднике «Утриш». Там обнаружили самую крупную летучую мышь Европы и России — гигантскую вечерницу (Nyctalus lasiopterus).
Как рассказали в заповеднике, этот вид внесен в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ. Гиганскую вечерницу зафиксировали в «Утрише» впервые. Размах её крыльев составляет 45 сантиметров, а вес всего 53 грамма.
Руководитель заповедника Олег Чихачев сказал, что это открытие является очень значимым не только для заповедника, но и для научного сообщества Европы и России.