В Краснодарском крае обнаружили гигантскую летучую мышь и тысячи предметов времен меотов. Рассказываем о находках ученых

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ученые обнаружили на Кубани 20 тыс. предметов времен меотов и самую крупную летучую мышь Европы

В Славянском районе при раскопках обнаружили меотское поселение VI — V веков до н.э. и три могильника. Археологам удалось найти более 20 тыс. предметов. Теперь они пополнят музейный фонд РФ, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Также во время раскопок ученые обнаружили погребение воина с коротким железным мечом с кольцевым навершием, возможным прототипом которого является оружие армии древнего Китая. Захоронение отнесли к племени позднемеотской культуры.

Археологические исследования на участке связаны со строительством дороги от станицы Марьянской до хутора Белого. В древние времена на этом месте был небольшой производственный центр. Об этом свидетельствуют находки обжигательного горна и хозяйственных ям.

Другую уникальную находку сделали ученые-хироптерологи в заповеднике «Утриш». Там обнаружили самую крупную летучую мышь Европы и России — гигантскую вечерницу (Nyctalus lasiopterus).

Как рассказали в заповеднике, этот вид внесен в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ. Гиганскую вечерницу зафиксировали в «Утрише» впервые. Размах её крыльев составляет 45 сантиметров, а вес всего 53 грамма.

Руководитель заповедника Олег Чихачев сказал, что это открытие является очень значимым не только для заповедника, но и для научного сообщества Европы и России.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае нашли останки гигантских саламандр. Еще одну древнюю находку сделал житель Новороссийска. Он обнаружил окаменелую раковину древнего моллюска.

Археология История

Новости

В Краснодаре пройдёт встреча, посвящённая Анне Ахматовой
В Краснодаре в субботу пройдёт азиатский фуд-фестиваль
В Краснодарском крае стартует прием заявок на субсидирование фильмов
В Краснодарском крае обнаружили гигантскую летучую мышь и тысячи предметов времен меотов. Рассказываем о находках ученых
В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление в купальниках на улицах. Жители курортов Краснодарского края возмущаются туристами
Власти спросили краснодарок, почему они откладывают беременность. Онлайн-анкету рассылают работодателям

Лента новостей

Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Вчера, 11:40
Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре
К каким болезням вы предрасположены?
Сегодня, 10:05 Реклама
К каким болезням вы предрасположены?
Как получить индивидуальную генетическую карту в Краснодаре и сколько это стоит
Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин
Сегодня, 15:15
Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 8 июня

Реклама на сайте