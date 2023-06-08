В Краснодарском крае обнаружили гигантскую летучую мышь и тысячи предметов времен меотов. Рассказываем о находках ученых

В Славянском районе при раскопках обнаружили меотское поселение VI — V веков до н.э. и три могильника. Археологам удалось найти более 20 тыс. предметов. Теперь они пополнят музейный фонд РФ, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Также во время раскопок ученые обнаружили погребение воина с коротким железным мечом с кольцевым навершием, возможным прототипом которого является оружие армии древнего Китая. Захоронение отнесли к племени позднемеотской культуры.

Археологические исследования на участке связаны со строительством дороги от станицы Марьянской до хутора Белого. В древние времена на этом месте был небольшой производственный центр. Об этом свидетельствуют находки обжигательного горна и хозяйственных ям.