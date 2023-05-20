В Анапе археологи нашли греческие артефакты догоргиппийских времен
Ранее неизвестные синдские могильники обнаружили археологи в ходе раскопок в Анапе
Анапская археологическая экспедиция отчиталась о ходе раскопок, которые ведутся на территории санатория «Мотылек».
Некоторые находки ученые называют сенсационными — в частности, греческие погребения, сделанные за несколько веков до того, как на этом месте был основан город Горгиппия.
— Эти могильники можно датировать концом VI — началом V века до нашей эры, — рассказывает начальник экспедиции Сергей Ильяшенко. — Это время мы определяем достаточно точно, так как в погребениях найдена отлично сохранившаяся чернолаковая греческая керамика, которую практически перестали производить после 480 года до нашей эры. А Горгиппия начала свое существование уже во второй половине IV века до нашей эры.
В сочинениях античных авторов поселение, которое существовало на месте Анапы до Горгиппии, называется Синдом, Синдикой или Синдской Гаванью.
Занимательные свидетельства горгиппийской поры на территории санатория «Мотылек» тоже удалось обнаружить. На весьма ограниченном участке археологи обнаружили уже четыре винодельни — то, что это торговое производство, ученые предположили по объемам резервуаров для вина, найденных в помещениях. Это позволяет считать правдоподобной версию о том, что 2000 лет назад на этом месте располагалось что-то вроде квартала виноделов.
Ранее на этой неделе анапские археологи уже показывали свеженайденные горгиппийские артефакты, датируемые I веком нашей эры.