В Анапе археологи нашли греческие артефакты догоргиппийских времен

Анапская археологическая экспедиция отчиталась о ходе раскопок, которые ведутся на территории санатория «Мотылек».

Некоторые находки ученые называют сенсационными — в частности, греческие погребения, сделанные за несколько веков до того, как на этом месте был основан город Горгиппия.

— Эти могильники можно датировать концом VI — началом V века до нашей эры, — рассказывает начальник экспедиции Сергей Ильяшенко. — Это время мы определяем достаточно точно, так как в погребениях найдена отлично сохранившаяся чернолаковая греческая керамика, которую практически перестали производить после 480 года до нашей эры. А Горгиппия начала свое существование уже во второй половине IV века до нашей эры.

В сочинениях античных авторов поселение, которое существовало на месте Анапы до Горгиппии, называется Синдом, Синдикой или Синдской Гаванью.