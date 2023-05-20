В Анапе археологи нашли греческие артефакты догоргиппийских времен

Краснодарский край

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  • Раскопки на территории анапского санатория «Мотылек» © Скриншот сайта Краснодарской краевой администрации, Admkrai.krasnodar.ru
    Раскопки на территории анапского санатория «Мотылек» © Скриншот сайта Краснодарской краевой администрации, Admkrai.krasnodar.ru

Ранее неизвестные синдские могильники обнаружили археологи в ходе раскопок в Анапе

Анапская археологическая экспедиция отчиталась о ходе раскопок, которые ведутся на территории санатория «Мотылек».

Некоторые находки ученые называют сенсационными — в частности, греческие погребения, сделанные за несколько веков до того, как на этом месте был основан город Горгиппия.

— Эти могильники можно датировать концом VI — началом V века до нашей эры, — рассказывает начальник экспедиции Сергей Ильяшенко. — Это время мы определяем достаточно точно, так как в погребениях найдена отлично сохранившаяся чернолаковая греческая керамика, которую практически перестали производить после 480 года до нашей эры. А Горгиппия начала свое существование уже во второй половине IV века до нашей эры.

В сочинениях античных авторов поселение, которое существовало на месте Анапы до Горгиппии, называется Синдом, Синдикой или Синдской Гаванью.

  • Чернолаковая керамика из раскопок в Анапе © Скриншот фото в телеграм-канале «Типичный Краснодар», Tme/s/krd_tipich_ru
    Чернолаковая керамика из раскопок в Анапе © Скриншот фото в телеграм-канале «Типичный Краснодар», Tme/s/krd_tipich_ru
  • Кинжал из синдского могильника в Анапе © Скриншот фото в телеграм-канале «Типичный Краснодар», Tme/s/krd_tipich_ru
    Кинжал из синдского могильника в Анапе © Скриншот фото в телеграм-канале «Типичный Краснодар», Tme/s/krd_tipich_ru
  • Керамика из синдского могильника в Анапе © Скриншот фото в телеграм-канале «Типичный Краснодар», Tme/s/krd_tipich_ru
    Керамика из синдского могильника в Анапе © Скриншот фото в телеграм-канале «Типичный Краснодар», Tme/s/krd_tipich_ru

Занимательные свидетельства горгиппийской поры на территории санатория «Мотылек» тоже удалось обнаружить. На весьма ограниченном участке археологи обнаружили уже четыре винодельни — то, что это торговое производство, ученые предположили по объемам резервуаров для вина, найденных в помещениях. Это позволяет считать правдоподобной версию о том, что 2000 лет назад на этом месте располагалось что-то вроде квартала виноделов.

Ранее на этой неделе анапские археологи уже показывали свеженайденные горгиппийские артефакты, датируемые I веком нашей эры.

Анапа Археология

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В Анапе археологи нашли греческие артефакты догоргиппийских времен
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