Непогода обрушилась на Отрадненский район. Там размыло дамбу и затопило дворы

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/otr_today
    © Кадр из видео t.me/otr_today

В ночь на 14 июня в Отрадненском районе от воды пострадали больше 100 дворов. Дороги превратились в реки и размыло дамбу

Как сообщили в краевом оперштабе, в хуторе Ильич вышла из берегов река Кува. Пострадали четыре придомовые территории. Также вода перелилась через дорогу Ильич — Передовая.

В станице Передовой затопило 67 дворов, в станице Удобной — 36. Уточняется, что в дома вода не заходила. В населенных пунктах работают оценочные комиссии. 

Также в соцсетях сообщили, что в хуторе Ильич размыло дамбу. Официальной информации об этом нет.

На границе с Карачаево-Черкесией обрушилась дорога. 

Как писали Юга.ру, накануне в Отрадненском районе прошел крупный град. Его размеры достигали пяти сантиметров в диаметре.

Отрадненский район Погода Стихийные бедствия

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Непогода обрушилась на Отрадненский район. Там размыло дамбу и затопило дворы
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