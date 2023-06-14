Непогода обрушилась на Отрадненский район. Там размыло дамбу и затопило дворы
В ночь на 14 июня в Отрадненском районе от воды пострадали больше 100 дворов. Дороги превратились в реки и размыло дамбу
Как сообщили в краевом оперштабе, в хуторе Ильич вышла из берегов река Кува. Пострадали четыре придомовые территории. Также вода перелилась через дорогу Ильич — Передовая.
В станице Передовой затопило 67 дворов, в станице Удобной — 36. Уточняется, что в дома вода не заходила. В населенных пунктах работают оценочные комиссии.
Также в соцсетях сообщили, что в хуторе Ильич размыло дамбу. Официальной информации об этом нет.
На границе с Карачаево-Черкесией обрушилась дорога.
Как писали Юга.ру, накануне в Отрадненском районе прошел крупный град. Его размеры достигали пяти сантиметров в диаметре.