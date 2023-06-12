Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Моя собака Идиот»

Экранизация романа Джона Фанте «Моя глупая собака». Это драматическая комедия о семейной паре, у которой случился затяжной кризис в отношениях.

25 лет назад писатель Анри женился на девушке своей мечты, во вполне счастливом браке у них появились четверых детей. Но сейчас она — типичная домохозяйка, злоупотребляющая вином и антидепрессантами, а подросшие «цветы жизни» ни во что его не ставят. Ко всему прочему, у Анри напрочь пропало вдохновение, которое постепенно возвращает ему дружба с огромной бездомной собакой.

После показа аналитический психолог, психотерапевт и коуч Мария Волненко обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.