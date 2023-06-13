В Сочи начали строить самый большой в ЮФО детский сад и достраивают зал единоборств

Детсад будет рассчитан на 550 мест. По проекту в здании смогут разместить 27 групп. Детей будут принимать с двух лет, сообщает мэрия Сочи.

Сейчас на стройплощадке начинается устройство свай. Там задействованы около 50 работников и 20 единиц техники. Сдать объект планируют в 2025 году.

Также в Кудепсте заканчивается строительства зала единоборств.



Сейчас там работают над:

кровлей,

фасадом,

системой отопления,

вентиляцией,

электрикой,

водоснабжением и водоотведением,

керамической плиткой полов и стен.

Уже определен тренерский состав, идет закупка оборудования и инвентаря. Зал станет работать в три смены, в том числе вечером. Также будет свободный доступ к спортивному городку на прилегающей территории. Открыть зал планируют в августе.



Как сообщали ранее Юга.ру, на Западном обходе Краснодара построят школу. Экспертизу прошли еще семь соцобъектов в крае.