В Сочи начали строить самый большой в ЮФО детский сад и достраивают зал единоборств
В Хостинском районе в Кудепсте началось строительство крупного детского сада
Детсад будет рассчитан на 550 мест. По проекту в здании смогут разместить 27 групп. Детей будут принимать с двух лет, сообщает мэрия Сочи.
В станице Елизаветинской достроили новый детсад:
Сейчас на стройплощадке начинается устройство свай. Там задействованы около 50 работников и 20 единиц техники. Сдать объект планируют в 2025 году.
Также в Кудепсте заканчивается строительства зала единоборств.
Сейчас там работают над:
- кровлей,
- фасадом,
- системой отопления,
- вентиляцией,
- электрикой,
- водоснабжением и водоотведением,
- керамической плиткой полов и стен.
Уже определен тренерский состав, идет закупка оборудования и инвентаря. Зал станет работать в три смены, в том числе вечером. Также будет свободный доступ к спортивному городку на прилегающей территории. Открыть зал планируют в августе.
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