В Сочи начали строить самый большой в ЮФО детский сад и достраивают зал единоборств

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Сочи Официальный» https://t.me/officialsochi/29393
    © Скриншот из телеграм-канала «Сочи Официальный» https://t.me/officialsochi/29393

В Хостинском районе в Кудепсте началось строительство крупного детского сада

Детсад будет рассчитан на 550 мест. По проекту в здании смогут разместить 27 групп. Детей будут принимать с двух лет, сообщает мэрия Сочи.

В станице Елизаветинской достроили новый детсад:

Сейчас на стройплощадке начинается устройство свай. Там задействованы около 50 работников и 20 единиц техники. Сдать объект планируют в 2025 году.

  • © Скриншот из телеграм-канала «Сочи Официальный» https://t.me/officialsochi/29393
    © Скриншот из телеграм-канала «Сочи Официальный» https://t.me/officialsochi/29393
  • © Скриншот из телеграм-канала «Сочи Официальный» https://t.me/officialsochi/29393
    © Скриншот из телеграм-канала «Сочи Официальный» https://t.me/officialsochi/29393
  • © Скриншот из телеграм-канала «Сочи Официальный» https://t.me/officialsochi/29393
    © Скриншот из телеграм-канала «Сочи Официальный» https://t.me/officialsochi/29393

Также в Кудепсте заканчивается строительства зала единоборств.

Сейчас там работают над:

  • кровлей,
  • фасадом,
  • системой отопления,
  • вентиляцией,
  • электрикой,
  • водоснабжением и водоотведением,
  • керамической плиткой полов и стен.

Уже определен тренерский состав, идет закупка оборудования и инвентаря. Зал станет работать в три смены, в том числе вечером. Также будет свободный доступ к спортивному городку на прилегающей территории. Открыть зал планируют в августе.

Как сообщали ранее Юга.ру, на Западном обходе Краснодара построят школу. Экспертизу прошли еще семь соцобъектов в крае.

Благоустройство Детские сады Сочи Строительство

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В Сочи начали строить самый большой в ЮФО детский сад и достраивают зал единоборств
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