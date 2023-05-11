В станице Елизаветинской достроили новый детсад. Его обещают открыть осенью
Новый детский сад в станице Елизаветинской готовят к сдаче в эксплуатацию
В станице Елизаветинской построили детский сад на 350 мест. Об этом сообщает администрация Краснодара. Детей планируют принять этой осенью.
В Краснодаре достраивают детский сад в поселке Российском:
«Сейчас у нас строится 41 детсад, потому что город растёт, плотно заселяется, у нас много молодых семей. Большое внимание мы уделяем строительству социально значимых объектов и в пригороде Краснодара», — приводят слова директора департамента строительства Ивана Горобеца на сайте мэрии.
В здании находится:
- 16 групп,
- пищеблок,
- прачечная,
- медицинский блок,
- помещение охраны,
- спортивный зал,
- кладовая спортинвентаря,
- музыкальный зал,
- инвентарная,
- кабинеты психолога и завхоза.
Территория садика разделена на игровую и хозяйственную зоны. В первой — 16 открытых игровых площадок и две физкультурных. Во второй — трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт, площадки для чистки ковров и мусорных контейнеров.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре строят первый детский сад в «современном» стиле. Он появится на улице Лоцманской в поселке Российском.