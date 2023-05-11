В станице Елизаветинской достроили новый детсад. Его обещают открыть осенью

Краснодарский край

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  • © Фото Bru-nO с сайта pixabay.com
    © Фото Bru-nO с сайта pixabay.com

Новый детский сад в станице Елизаветинской готовят к сдаче в эксплуатацию

В станице Елизаветинской построили детский сад на 350 мест. Об этом сообщает администрация Краснодара. Детей планируют принять этой осенью.

В Краснодаре достраивают детский сад в поселке Российском:

«Сейчас у нас строится 41 детсад, потому что город растёт, плотно заселяется, у нас много молодых семей. Большое внимание мы уделяем строительству социально значимых объектов и в пригороде Краснодара», — приводят слова директора департамента строительства Ивана Горобеца на сайте мэрии.

В здании находится:

  • 16 групп,
  • пищеблок,
  • прачечная,
  • медицинский блок,
  • помещение охраны,
  • спортивный зал,
  • кладовая спортинвентаря,
  • музыкальный зал,
  • инвентарная,
  • кабинеты психолога и завхоза.

Территория садика разделена на игровую и хозяйственную зоны. В первой — 16 открытых игровых площадок и две физкультурных. Во второй — трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт, площадки для чистки ковров и мусорных контейнеров.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре строят первый детский сад в «современном» стиле. Он появится на улице Лоцманской в поселке Российском.

Благоустройство Дети Детские сады Строительство

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