В станице Елизаветинской достроили новый детсад. Его обещают открыть осенью

В станице Елизаветинской построили детский сад на 350 мест. Об этом сообщает администрация Краснодара. Детей планируют принять этой осенью.

«Сейчас у нас строится 41 детсад, потому что город растёт, плотно заселяется, у нас много молодых семей. Большое внимание мы уделяем строительству социально значимых объектов и в пригороде Краснодара», — приводят слова директора департамента строительства Ивана Горобеца на сайте мэрии.



В здании находится:

16 групп,

пищеблок,

прачечная,

медицинский блок,

помещение охраны,

спортивный зал,

кладовая спортинвентаря,

музыкальный зал,

инвентарная,

кабинеты психолога и завхоза.

Территория садика разделена на игровую и хозяйственную зоны. В первой — 16 открытых игровых площадок и две физкультурных. Во второй — трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт, площадки для чистки ковров и мусорных контейнеров.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре строят первый детский сад в «современном» стиле. Он появится на улице Лоцманской в поселке Российском.