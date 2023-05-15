На Западном обходе Краснодара построят школу. Экспертизу прошли еще семь соцобъектов в крае
Госэкспертизу в Краснодарском крае прошли проекты строительства восьми социальных объектов
В Краснодарском крае проекты восьми соцобъектов получили разрешение на строительство. Это будут новые школы, детсады, учреждения спорта и здравоохранения, сообщает администрация края.
В семейном квартале «Достояние» готовят к открытию новую школу:
Госэкспертизу прошли:
- школа на 1100 мест по ул. Западный обход в мкр-не «Южане»;
- корпус школы на 300 мест на ул. Стасова, 167;
- детсад на 250 мест в р-не «Города спорта» в Прикубанском округе;
- детсад на 250 мест в ст. Ладожской;
- здание врача общей практики в хуторе Железном Усть-Лабинского р-на;
- спорткомплекс по ул. Азовской в Армавире,
- корпус школы на 400 мест в Лабинске;
- пищеблок на территории школы № 26 в пос. Прогресс Темрюкского р-на.
Муниципалитеты будут подавать заявки на финансирование и отбирать подрядчиков.
Как сообщали ранее Юга.ру, в станице Елизаветинской достроили новый детсад. Его обещают открыть осенью.
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