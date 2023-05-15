На Западном обходе Краснодара построят школу. Экспертизу прошли еще семь соцобъектов в крае

Госэкспертизу в Краснодарском крае прошли проекты строительства восьми социальных объектов

В Краснодарском крае проекты восьми соцобъектов получили разрешение на строительство. Это будут новые школы, детсады, учреждения спорта и здравоохранения, сообщает администрация края.

В семейном квартале «Достояние» готовят к открытию новую школу:

Госэкспертизу прошли:

школа на 1100 мест по ул. Западный обход в мкр-не «Южане»;

корпус школы на 300 мест на ул. Стасова, 167;

детсад на 250 мест в р-не «Города спорта» в Прикубанском округе;

детсад на 250 мест в ст. Ладожской;

здание врача общей практики в хуторе Железном Усть-Лабинского р-на;

спорткомплекс по ул. Азовской в Армавире,

корпус школы на 400 мест в Лабинске;

пищеблок на территории школы № 26 в пос. Прогресс Темрюкского р-на.

Муниципалитеты будут подавать заявки на финансирование и отбирать подрядчиков.

Как сообщали ранее Юга.ру, в станице Елизаветинской достроили новый детсад. Его обещают открыть осенью.