В Краснодаре открылась выставка «Всё советские люди». Представлены работы из частных коллекций

В экспозицию вошли 70 живописных и графических работ 35 авторов, среди которых Александ Пушнин, Олег Ломакин, Виктор Рейхет и другие. Представлены образы советских люде различных профессий и возрастовй, запечатленные художниками с 1940-х по 1990-е годы. Также можно будет увидеть пейзажи и натюрморты, отражающие жизнь в СССР во второй половине ХХ столетия.

«Эта выставка — дань уважения и признательности советским людям, в том числе художникам, подарившим нам эти яркие и проникновенные образы», — рассказали в пресс-службе музея Коваленко.

Экспозиция будет работать до 25 июня по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 50-200 рублей.