В Краснодаре открылась выставка «Всё советские люди». Представлены работы из частных коллекций

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 8 июня открылась выставка «Всё советские люди»

В экспозицию вошли 70 живописных и графических работ 35 авторов, среди которых Александ Пушнин, Олег Ломакин, Виктор Рейхет и другие. Представлены образы советских люде различных профессий и возрастовй, запечатленные художниками с 1940-х по 1990-е годы. Также можно будет увидеть пейзажи и натюрморты, отражающие жизнь в СССР во второй половине ХХ столетия.

«Эта выставка — дань уважения и признательности советским людям, в том числе художникам, подарившим нам эти яркие и проникновенные образы», — рассказали в пресс-службе музея Коваленко.

Экспозиция будет работать до 25 июня по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 50-200 рублей.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает интерактивная выставка экспонатов из Lego. Знаменитые герои мультфильмов, чудеса света, супергерои, картины и животные воссозданы в виде скульптур из конструктора.

все события на Афише Юга.ру

Афиша Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

Новости

Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 8 июня
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Игоря Чагаева назначили первым замглавы Херсонской области — СМИ
В Краснодаре почти неделю ищут пенсионера
В полиции Краснодара рассказали подробности о якобы попытке похищения ребенка. В отношении матери составили протокол
На Шаумянском перевале сошел оползень и разрушил часть дороги
Крымский мост открыли для автомобилистов. Дорогу 8 июня перекрывали из-за учений

Лента новостей

Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Вчера, 11:40
Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре
К каким болезням вы предрасположены?
Сегодня, 10:05 Реклама
К каким болезням вы предрасположены?
Как получить индивидуальную генетическую карту в Краснодаре и сколько это стоит
Как продавать на маркетплейсах и не разориться?
6 июня, 17:10
Как продавать на маркетплейсах и не разориться?
В Краснодаре прошел Лекторий для онлайн‑предпринимателей от Tinkoff eCommerce

Реклама на сайте