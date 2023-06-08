В Краснодаре открылась выставка «Всё советские люди». Представлены работы из частных коллекций
В Краснодарском музее имени Коваленко 8 июня открылась выставка «Всё советские люди»
В экспозицию вошли 70 живописных и графических работ 35 авторов, среди которых Александ Пушнин, Олег Ломакин, Виктор Рейхет и другие. Представлены образы советских люде различных профессий и возрастовй, запечатленные художниками с 1940-х по 1990-е годы. Также можно будет увидеть пейзажи и натюрморты, отражающие жизнь в СССР во второй половине ХХ столетия.
«Эта выставка — дань уважения и признательности советским людям, в том числе художникам, подарившим нам эти яркие и проникновенные образы», — рассказали в пресс-службе музея Коваленко.
Экспозиция будет работать до 25 июня по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 50-200 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает интерактивная выставка экспонатов из Lego. Знаменитые герои мультфильмов, чудеса света, супергерои, картины и животные воссозданы в виде скульптур из конструктора.