На краснодарском НПЗ вспыхнул второй пожар за утро
Утром 13 июня на территории НПЗ в Краснодаре потушили пожар. Огонь вспыхнул повторно
13 июня в 09:42 в МЧС поступило второе сообщение о пожаре на НПЗ в Краснодаре. Как рассказали в ведомстве, произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, площадь пожара составила 10 кв.м.
По состоянию на 10:10 возгорание локализовали на площади 10 кв.м.
О первом возгорании на НПЗ Юга.ру писали ранее. Подробнее о причинах можно прочитать здесь.
Обновлено. Позже в оперштабе региона сообщили о ликвидации пожара.
Как писали Юга.ру, в конце мая в Краснодарском крае загорелся Афипский НПЗ. Предварительной причиной пожара назвали падение беспилотника.
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