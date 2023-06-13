На краснодарском НПЗ вспыхнул второй пожар за утро

Утром 13 июня на территории НПЗ в Краснодаре потушили пожар. Огонь вспыхнул повторно

13 июня в 09:42 в МЧС поступило второе сообщение о пожаре на НПЗ в Краснодаре. Как рассказали в ведомстве, произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, площадь пожара составила 10 кв.м.

По состоянию на 10:10 возгорание локализовали на площади 10 кв.м.

О первом возгорании на НПЗ Юга.ру писали ранее. Подробнее о причинах можно прочитать здесь.

Обновлено. Позже в оперштабе региона сообщили о ликвидации пожара.