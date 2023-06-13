На краснодарском НПЗ вспыхнул второй пожар за утро

Краснодарский край

Распечатать

  • Пожар на НПЗ в Краснодаре © фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
    Пожар на НПЗ в Краснодаре © фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Утром 13 июня на территории НПЗ в Краснодаре потушили пожар. Огонь вспыхнул повторно

13 июня в 09:42 в МЧС поступило второе сообщение о пожаре на НПЗ в Краснодаре. Как рассказали в ведомстве, произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, площадь пожара составила 10 кв.м.

По состоянию на 10:10 возгорание локализовали на площади 10 кв.м.

О первом возгорании на НПЗ Юга.ру писали ранее. Подробнее о причинах можно прочитать здесь.

Обновлено. Позже в оперштабе региона сообщили о ликвидации пожара.

Как писали Юга.ру, в конце мая в Краснодарском крае загорелся Афипский НПЗ. Предварительной причиной пожара назвали падение беспилотника.

Краснодар МЧС Нефть Пожары Происшествия

Новости

Правительство запустило конкурс на проект курорта «Новая Анапа»
Жителей Анапы, Туапсе и Сочи испугали яркие объекты в небе. Огни оказались спутниками Starlink
В Адлере открыли пляж с первым круглогодичным бассейном
На краснодарском НПЗ вспыхнул второй пожар за утро
Синоптики снова прогнозируют дожди в Краснодарском крае
В мэрии рассказали подробности пожара на НПЗ в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте