В мэрии рассказали подробности пожара на НПЗ в Краснодаре
Утром 13 июня на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре случился пожар. В МЧС сообщили, что произошел сброс газа на факельный стояк
В 9:22 в аккаунте мэрии Краснодара в телеграме появилось сообщение с подробностями ЧП на территории нефтеперерабатывающего завода.
По данным администрации, «при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе. В результате чего в 06:15 сработала штатная система защиты оборудования от повышения давления с выходом паров на факел».
При этом в мэрии указали, что возгорания оборудования не было. Жертв, пострадавших и разрушений, по данным администрации, также нет.
Установка атмосферно-вакуумной (АВТ) перегонки предназначена для получения из нефти дистиллятов бензина, керосина, дизельного топлива, 3-х масляных фракций разной вязкости и гудрона. Кроме этих продуктов на установке получаются сухой и жирный газы, сжиженный газ (рефлюкс), легкий вакуумный газойль.
Ранее Юга.ру писали, что утром 13 июня произошел пожар на территории НПЗ в Краснодаре, подробности можно прочитать здесь.