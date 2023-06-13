В мэрии рассказали подробности пожара на НПЗ в Краснодаре

Утром 13 июня на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре случился пожар. В МЧС сообщили, что произошел сброс газа на факельный стояк

В 9:22 в аккаунте мэрии Краснодара в телеграме появилось сообщение с подробностями ЧП на территории нефтеперерабатывающего завода.

По данным администрации, «при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе. В результате чего в 06:15 сработала штатная система защиты оборудования от повышения давления с выходом паров на факел».

При этом в мэрии указали, что возгорания оборудования не было. Жертв, пострадавших и разрушений, по данным администрации, также нет.

Установка атмосферно-вакуумной (АВТ) перегонки предназначена для получения из нефти дистиллятов бензина, керосина, дизельного топлива, 3-х масляных фракций разной вязкости и гудрона. Кроме этих продуктов на установке получаются сухой и жирный газы, сжиженный газ (рефлюкс), легкий вакуумный газойль.