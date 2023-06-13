В Краснодаре произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода
Утром 13 июня начался пожар на Краснодарском НПЗ. Огонь потушили за полтора часа
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 6:22. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 20 кв. метров. По данным ведомства, произошел сброс газа на факельный стояк.
Ликвидировать огонь удалось в 7:54. На месте работали 130 сотрудников МЧС. Также приехали вице-мэр Краснодара Игорь Михайлов и начальник краевого управления МЧС Олег Волынкин.
Как писали Юга.ру, в конце мая в Краснодарском крае загорелся Афипский НПЗ. Предварительной причиной пожара назвали падение беспилотника.
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