В Краснодаре произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода

Краснодарский край

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  • © Фото оперштаба Краснодарского края
    © Фото оперштаба Краснодарского края

Утром 13 июня начался пожар на Краснодарском НПЗ. Огонь потушили за полтора часа

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 6:22. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 20 кв. метров. По данным ведомства, произошел сброс газа на факельный стояк.

Ликвидировать огонь удалось в 7:54. На месте работали 130 сотрудников МЧС. Также приехали вице-мэр Краснодара Игорь Михайлов и начальник краевого управления МЧС Олег Волынкин.

Как писали Юга.ру, в конце мая в Краснодарском крае загорелся Афипский НПЗ. Предварительной причиной пожара назвали падение беспилотника.

Краснодар Пожары

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