В Краснодаре произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода

Утром 13 июня начался пожар на Краснодарском НПЗ. Огонь потушили за полтора часа

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 6:22. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 20 кв. метров. По данным ведомства, произошел сброс газа на факельный стояк.

Ликвидировать огонь удалось в 7:54. На месте работали 130 сотрудников МЧС. Также приехали вице-мэр Краснодара Игорь Михайлов и начальник краевого управления МЧС Олег Волынкин.