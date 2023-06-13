В Адлере открыли пляж с первым круглогодичным бассейном
В Адлере открыли обновленный пляж «Жемчужина Сочи»
В Адлере 11 июня прошла церемония открытия обновленного пляжа «Жемчужина Сочи». По данным пресс-службы администрации края, там расположен первый на Кубани круглогодичный бассейн с подогревом.
Лучший сезон в истории Анапы, но главным курортом остается Сочи:
«Важно, что пляж будет работать круглогодично, вне зависимости от температуры и погодных условий», — поделился замгубернатора края Александр Руппель.
Протяженность пляжа составляет 250 метров. В его благоустройстве были использованы экоматериалы.
На территории есть:
- детская зона с игровой площадкой,
- фотозоны,
- естественное озеленение,
- инфраструктура для маломобильных граждан.
«Все в едином стиле. Этот подход будет использован в развитии всей береговой полосы в дальнейшем, в том числе и с использованием возможностей, которые предоставляет нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», — рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.
Ранее Юга.ру писали про благоустройство бассейна с подогревом в Адлерском районе. Однако его обещали построить на пляже «Мандарин».
Как сообщали Юга.ру, на июнь в Краснодарском крае забронировано 70% отелей. Столько же процентов номерного фонда туристы зарезервировали на июль и 64% на август.