В Адлере открыли пляж с первым круглогодичным бассейном

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «admkrai.krasnodar» https://t.me/admkrai/20942
    © Скриншот из телеграм-канала «admkrai.krasnodar» https://t.me/admkrai/20942

В Адлере открыли обновленный пляж «Жемчужина Сочи»

В Адлере 11 июня прошла церемония открытия обновленного пляжа «Жемчужина Сочи». По данным пресс-службы администрации края, там расположен первый на Кубани круглогодичный бассейн с подогревом.

Лучший сезон в истории Анапы, но главным курортом остается Сочи:

«Важно, что пляж будет работать круглогодично, вне зависимости от температуры и погодных условий», — поделился замгубернатора края Александр Руппель.

Протяженность пляжа составляет 250 метров. В его благоустройстве были использованы экоматериалы.

Расположение пляжа

Расположение пляжа

На территории есть:

  • детская зона с игровой площадкой,
  • фотозоны,
  • естественное озеленение,
  • инфраструктура для маломобильных граждан.
  • © Скриншот из телеграм-канала «admkrai.krasnodar» https://t.me/admkrai/20942
    © Скриншот из телеграм-канала «admkrai.krasnodar» https://t.me/admkrai/20942
  • © Скриншот из телеграм-канала «admkrai.krasnodar» https://t.me/admkrai/20942
    © Скриншот из телеграм-канала «admkrai.krasnodar» https://t.me/admkrai/20942
  • © Скриншот из телеграм-канала «admkrai.krasnodar» https://t.me/admkrai/20942
    © Скриншот из телеграм-канала «admkrai.krasnodar» https://t.me/admkrai/20942

«Все в едином стиле. Этот подход будет использован в развитии всей береговой полосы в дальнейшем, в том числе и с использованием возможностей, которые предоставляет нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», — рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее Юга.ру писали про благоустройство бассейна с подогревом в Адлерском районе. Однако его обещали построить на пляже «Мандарин».

Как сообщали Юга.ру, на июнь в Краснодарском крае забронировано 70% отелей. Столько же процентов номерного фонда туристы зарезервировали на июль и 64% на август. 

Бассейны Курорты и туризм отдых Пляжи Сочи

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