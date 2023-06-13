Экс-мэр Краснодара Алексеенко сказал, что ущерб от прорыва Каховской ГЭС превысит 10 млрд рублей

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото пользователя Kelly Sikkema сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kelly Sikkema сайта unsplash.com

Председатель российского правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что вечером 11 июня уровень воды снизился на 1,5-1,9 метра за сутки

Чиновник рассказал в телеграм-канале, что после разрушения гидроэлектростанции в Новой Каховке «самая сложная ситуация по-прежнему в Алешках».

По словам Алексеенко, «спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной — снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, кто не готов к эвакуации. К ним на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков».

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Алексеенко заявил, что 11 июня российские власти начали прием заявлений на единовременные выплаты по 10 тыс. рублей — их якобы может получить каждый находившийся в зоне катастрофы.

«Всего подтоплено 22943 частных дома и 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов. По предварительным расчетам ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения — 5,05 млрд. Общая протяженность затопленных дорог — 160 км. Ущерб им только предстоит подсчитать. Работа связи в Алешках и Голой Пристани восстановлена от мобильных электростанций», — сообщил Алексеенко.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «к исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тыс. человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения расселено 1,7 тыс. человек».

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2022 года Алексеенко возглавил правительство Херсонской области, где войска РФ начали отступление с западного на восточный берег Днепра. 12 декабря Алексеенко наградили орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей». Через несколько дней США ввели против него санкции.

Андрей Алексеенко Происшествия СВО Украина Херсонская область

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