Экс-мэр Краснодара Алексеенко сказал, что ущерб от прорыва Каховской ГЭС превысит 10 млрд рублей
Председатель российского правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что вечером 11 июня уровень воды снизился на 1,5-1,9 метра за сутки
Чиновник рассказал в телеграм-канале, что после разрушения гидроэлектростанции в Новой Каховке «самая сложная ситуация по-прежнему в Алешках».
По словам Алексеенко, «спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной — снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, кто не готов к эвакуации. К ним на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков».
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Алексеенко заявил, что 11 июня российские власти начали прием заявлений на единовременные выплаты по 10 тыс. рублей — их якобы может получить каждый находившийся в зоне катастрофы.
«Всего подтоплено 22943 частных дома и 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов. По предварительным расчетам ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения — 5,05 млрд. Общая протяженность затопленных дорог — 160 км. Ущерб им только предстоит подсчитать. Работа связи в Алешках и Голой Пристани восстановлена от мобильных электростанций», — сообщил Алексеенко.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «к исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тыс. человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения расселено 1,7 тыс. человек».
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2022 года Алексеенко возглавил правительство Херсонской области, где войска РФ начали отступление с западного на восточный берег Днепра. 12 декабря Алексеенко наградили орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей». Через несколько дней США ввели против него санкции.
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