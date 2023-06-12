Украинские военные взломали радиоэфир в Ейске, Анапе и Туапсе, пообещав помочь крымчанам

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото пользователя AndyLeungHK сайта pixabay.com
    © Фото пользователя AndyLeungHK сайта pixabay.com

12 июня в разных районах Краснодарского края радиотрансляцию подменили сообщением легиона «Свобода России»*

Подмену трансляции «Первого радио» зафиксировали жители Туапсе около 16:00. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», отметив, что «взлом эфира не был массовым, речь идет о единичных случаях». По данным журналистов, то же сообщение слышали по радио жители Курска и Тюмени.

Представитель подразделения Вооруженных сил Украины, состоящего из добровольцев и российских военнопленных, говорил о планах по захвату Крыма и обещал безопасность мирным жителям.

25 января 2023:

Оперштаб Краснодарского края подтвердил взлом эфира, уточнив, что помимо Туапсе он произошел в Ейске, Анапе, Новопокровском, Кущевском и Гулькевичском районах.

«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают. <...> Напоминаем, что достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти», — высказались российские чиновники.

Как сообщали Юга.ру, последний раз радиоэфир в Краснодарском крае взламывали 7 июня. До этого фейковые сообщения о воздушной звучали 22 и 28 февраля.  

* — легион «Свобода России» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

Анапа Гулькевичский район Ейский район Кущёвский район Новопокровский район Радио СВО Связь СМИ Туапсинский район

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