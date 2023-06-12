Подмену трансляции «Первого радио» зафиксировали жители Туапсе около 16:00. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», отметив, что «взлом эфира не был массовым, речь идет о единичных случаях». По данным журналистов, то же сообщение слышали по радио жители Курска и Тюмени.

Представитель подразделения Вооруженных сил Украины, состоящего из добровольцев и российских военнопленных, говорил о планах по захвату Крыма и обещал безопасность мирным жителям.