Украинские военные взломали радиоэфир в Ейске, Анапе и Туапсе, пообещав помочь крымчанам
12 июня в разных районах Краснодарского края радиотрансляцию подменили сообщением легиона «Свобода России»*
Подмену трансляции «Первого радио» зафиксировали жители Туапсе около 16:00. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», отметив, что «взлом эфира не был массовым, речь идет о единичных случаях». По данным журналистов, то же сообщение слышали по радио жители Курска и Тюмени.
Представитель подразделения Вооруженных сил Украины, состоящего из добровольцев и российских военнопленных, говорил о планах по захвату Крыма и обещал безопасность мирным жителям.
25 января 2023:
Оперштаб Краснодарского края подтвердил взлом эфира, уточнив, что помимо Туапсе он произошел в Ейске, Анапе, Новопокровском, Кущевском и Гулькевичском районах.
«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают. <...> Напоминаем, что достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти», — высказались российские чиновники.
Как сообщали Юга.ру, последний раз радиоэфир в Краснодарском крае взламывали 7 июня. До этого фейковые сообщения о воздушной звучали 22 и 28 февраля.
* — легион «Свобода России» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.
Все материалы по теме: