В Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области по телевидению показали обращение Зеленского

Трансляция шла около минуты на федеральных каналах

О трансляции обращения Зеленского 25 января сообщили в соцсетях. Речь украинского президента видели жители Краснодарского края, Крыма, Ростовской и Белгородской областей.

По словам телезрителей, обращение длилось около 40-50 секунд. Увидеть его можно было на федеральных каналах. В Краснодарском крае жители рассказали, что видели речь президента в Крымске, Сочи, Каневском и Кореновском районах. В телеграм-канале «Осторожно, новости» написали, что после выступления Зеленского сигнал пропал.

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил в своем телеграм-канале взлом эфира. По его словам, большинство уязвимостей уже устранили.

В пресс-службе администрации Белгородской области сказали, что произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса.

«Действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются», — добавили в пресс-службе.

Отметим, 25 января у Владимира Зеленского был день рождения. Ему исполнилось 45 лет.

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