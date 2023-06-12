В Краснодаре и в Павловском районе Кубани утонули два ребенка. МЧС винит в происшествиях на воде нетрезвых граждан

Дети утонули в озере Старая Кубань в Краснодаре и в реке Челбас в станице Старолеушковской

О происшествии в краснодарском микрорайоне Гидростроителей стало известно вечером 11 июня из телеграм-канала «Туподар ↯ Краснодар». Там утонул 4-летний ребенок. «Его пытались реанимировать, но было поздно».

Днем 12 июня телеграм-канал «Жесть Краснодара и края» сообщил о гибели 13-летнего мальчика. Он купался в реке Челбас в станице Старолеушковской. «В какой-то момент он пропал из виду. Спасатели быстро вытащили его, но спасти мальчика не смогли», — рассказали авторы поста.

Оба несчастных случая косвенно подтвердило главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю, выразив на своем сайте «беспокойство в связи с ростом числа происшествий на водных объектах». Спасатели призвали к соблюдению элементарных правил безопасности и обвинили родителей в безответственности.

«Анализ оперативной обстановки показывает, что только за минувшие сутки на водных объектах края погибло 2 ребенка. Следует отметить, что большинство происшествий с гибелью и травмами на воде происходит при нахождении граждан вблизи воды в нетрезвом состоянии, дети остаются без присмотра и без сопровождения взрослых вблизи водоемов, что несет опасность для их жизни», — заявили сотрудники кубанского МЧС.