В Динском районе ребёнок вышел на лёд и утонул в реке

О случившемся поздно вечером 13 января сообщило Министерство ГО и ЧС Краснодарского края в своём телеграм-канале.

«В ст. Старомышастовской из реки Кочеты спасатели достали тело утонувшего 13-летнего мальчика», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о пропаже подростка, который играл на льду, поступило в ЕДДС в 18:13. На вызов отправились спасатели, медики и полиция, 13-летнего мальчика обнаружили уже погибшим.

В министерстве напомнили жителям края о соблюдении правил безопасности при обледенении водоёмов.

«Не выходите на тонкий лёд! Родители — расскажите об опасности беспечных игр на льду своим детям!», — указано в сообщении ведомства.

Ранее СМИ писали о том, что 10 января в Динском районе люди вытащили из воды ребёнка, который провалился под лёд. 11-летнюю девочку спасли в посёлке Зарождение.

Юга.ру ранее писали, что в Туапсинском районе пенсионерка погибла при пожаре в своём доме.