День России в Краснодарском крае будет сопровождаться грозой и ливнями

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Гидрометцентр Краснодарского края предупреждает о сильных дождях в регионе днем 12 июня

Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз на понедельник, 12 июня.

Согласно прогнозу синоптиков, в Краснодаре понедельник будет дождливым, причем в дневные часы дождь усилится и будет сопровождаться грозой. Температура воздуха при этом составит 25…27 ° С.

В крае утром ожидается туман, ближе к полудню начнётся ливень, который в некоторых районах дополнят гроза, град и шквалистые порывы ветра скоростью до 20-23 м/с. В горных районах воздух при этом прогреется до 18…23 ° С, на черноморском побережье — до 21 … 26°, на остальной территории региона — до 23…28°.

Ближе к 18 часам дождь ослабнет.

Будьте осторожны, помните, что в субботу молнией убило туристку, которую гроза застигла на открытой местности на плато Лаго-Наки, а в Крымском районе вечером того же дня пришлось ввести режим ЧС из-за повсеместных подтоплений.

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