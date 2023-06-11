На плато Лаго-Наки туристку из Новороссийска убило молнией

Адыгея

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

10 июня на Абадзешском перевале в Адыгее молния ударила в группу туристов, убив 26-летнюю девушку

В минувшую субботу на плато Лаго-Наки погибла 26-летняя жительница Новороссийска. Она путешествовала в составе туристической группы из 38 человек. Во время перехода через Абадзешский перевал началась гроза, и в девушку ударила молния. Она скончалась до прибытия скорой помощи. Пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Адыгея сообщила о том, что по факту случившегося назначена проверка и судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное еще 9 июня.

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