На плато Лаго-Наки туристку из Новороссийска убило молнией

В минувшую субботу на плато Лаго-Наки погибла 26-летняя жительница Новороссийска. Она путешествовала в составе туристической группы из 38 человек. Во время перехода через Абадзешский перевал началась гроза, и в девушку ударила молния. Она скончалась до прибытия скорой помощи. Пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Адыгея сообщила о том, что по факту случившегося назначена проверка и судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное еще 9 июня.