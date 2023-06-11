В Сочинском нацпарке расширился ареал произрастания редких растений

Краснодарский край

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  • Рябчик лагодехский © Скриншот видео на сайте Сочинского национального парка, Npsochi.ru
    Рябчик лагодехский © Скриншот видео на сайте Сочинского национального парка, Npsochi.ru

Научный отдел Сочинского национального парка принес хорошие новости из экспедиции на хребет Аибга

Как следует из отчёта, опубликованного на этой неделе научным отделом Сочинского национального парка, на склонах горы Черная Пирамида обнаружено несколько новых мест произрастания очень редких краснокнижных растений: крестовника корревона, орхидеи вида пальцекорник желтоватый, молочая Евгении (его раньше находили только на склоне горы Ачишхо), педеротеллу понтийскую.

«Ранее учёные находили [педеротеллу понтийскую] только на двух точках: на скале Розы Хутор и в Зелёном клине долины реки Карповка», — с радостью отметил замдиректора нацпарка по науке Борис Туниев.

А обнаружение пояса произрастания рябчика лагодехского участники экспедиции назвали «супернаходкой». Это крайне редкое растение, а сейчас в некоторых местах его плотность составляет 10 экземпляров на 5 кв.м.

«Но есть и плохие находки», пишут ученые в своем отчете. — «Практически всех жаб здесь перебил енот. Обнаружена всего одна кладка жабы».

Видео, смонтированное исследователями по итогам своей экспедиции, можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее на этой неделе в заповеднике «Утриш» обнаружили самую крупную летучую мышь Европы.

Заповедники Наука Сочи

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В Сочинском нацпарке расширился ареал произрастания редких растений
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