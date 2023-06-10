На Кубани затопило дома в Лабинском и Новокубанском районах. Там ввели режим ЧС

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за непогоды в двух районах Краснодарского края затопило дома и придомовые территории

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в десяти населенных пунктах Лабинского и Курганинского районов введен режим ЧС.

6 июня непогода обрушилась на Адыгею:

В Лабинском районе затопило 814 придомовых территорий и 376 домов. Сейчас там откачивают воду. В пункте временного размещения находятся 23 человека, среди них 13 детей.

Также были подтоплены 317 придомовых территорий в Новокубанском районе. Вода зашла в 78 домов. Спасатели продолжают работы по откачке — еще подтоплены 111 домовладений.

Напомним, что с 9 по 12 июня в Краснодарском крае сохраняется штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС Кубани просят жителей и гостей региона следить за погодой и соблюдать правила безопасности.

Как сообщали ранее Юга.ру,  в ночь на 5 июня в Краснодарском крае из-за ливня затопило дороги и дома. В районах ввели режим ЧС. 

Лабинский район Наводнения Новокубанский район

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