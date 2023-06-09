Ливни, грозы, град и ветер. В Краснодарском крае на выходных снова ухудшится погода

С 9 по 12 июня синоптики объявили в Краснодарском крае штормовое предупреждение. Ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.



В бассейнах реки Кубань в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Усть-Лабинском, Отрадненском и Апшеронском районах, а также на реках в Геленджике и Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.



Сотрудники МЧС Кубани просят жителей и гостей региона следить за погодой и соблюдать правила безопасности.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае из-за ливня затопило дороги и дома. В районах ввели режим ЧС.