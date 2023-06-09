Ливни, грозы, град и ветер. В Краснодарском крае на выходных снова ухудшится погода

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани ожидают ухудшение погоды. Синоптики объявили штормовое предупреждение

На выходных в Краснодарском крае прогнозируют плохую погоду. Циклон затянет небо плотными облаками. При этом температура воздуха сильно не понизится, сообщает ЦГМС.

Непогода обрушилась на Адыгею:

С 9 по 12 июня синоптики объявили в Краснодарском крае штормовое предупреждение. Ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

В бассейнах реки Кубань в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Усть-Лабинском, Отрадненском и Апшеронском районах, а также на реках в Геленджике и Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок. 

Сотрудники МЧС Кубани просят жителей и гостей региона следить за погодой и соблюдать правила безопасности.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае из-за ливня затопило дороги и дома. В районах ввели режим ЧС.

Апшеронский район Геленджик Краснодар Курганинский район Лабинский район Мостовский район МЧС Отрадненский район Погода Туапсинский район Усть-Лабинский район

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