Непогода обрушилась на Адыгею. Сотни домов оказались подтоплены

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После сильных ливней затопило несколько районов Адыгеи. МЧС откачивает воду и расчищает каналы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в своем телеграме, что после сильных дождей в республике пострадали Кошехабльский и Майкопский районы. Пострадали 200 домов. 

На месте работали сотрудники МЧС. Они откачивали воду, расчищали затопленные дворы и каналы. Жителям привозили питьевую воду. 

Также в МЧС республики уточнили, что в Вольненском пострадали пострадали 50 придомовых территорий, столько же дворов оказались в воде в станице Кужоской. Больше всего дворов затопило в ауле Ходзь — 90. 

Ранее Юга.ру писали, что ауд Ходзь затопило в конце мая. Кроме того, в Кошехабльском районе пострадали почти 600 домов.

Мурат Кумпилов Погода Стихийные бедствия

Новости

Непогода обрушилась на Адыгею. Сотни домов оказались подтоплены
В Краснодаре на выходных пройдёт фестиваль клубники
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Грязные танцы»
Курорт «Эльбрус» планируют расширить. Там появятся новые объекты для зимнего и всесезонного отдыха
В Новороссийске сняли документальный фильм о «Малой земле»
Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Краснодарском крае

Лента новостей

Реклама на сайте