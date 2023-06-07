Непогода обрушилась на Адыгею. Сотни домов оказались подтоплены
После сильных ливней затопило несколько районов Адыгеи. МЧС откачивает воду и расчищает каналы
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в своем телеграме, что после сильных дождей в республике пострадали Кошехабльский и Майкопский районы. Пострадали 200 домов.
На месте работали сотрудники МЧС. Они откачивали воду, расчищали затопленные дворы и каналы. Жителям привозили питьевую воду.
Также в МЧС республики уточнили, что в Вольненском пострадали пострадали 50 придомовых территорий, столько же дворов оказались в воде в станице Кужоской. Больше всего дворов затопило в ауле Ходзь — 90.
Ранее Юга.ру писали, что ауд Ходзь затопило в конце мая. Кроме того, в Кошехабльском районе пострадали почти 600 домов.
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