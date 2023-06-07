Непогода обрушилась на Адыгею. Сотни домов оказались подтоплены

После сильных ливней затопило несколько районов Адыгеи. МЧС откачивает воду и расчищает каналы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в своем телеграме, что после сильных дождей в республике пострадали Кошехабльский и Майкопский районы. Пострадали 200 домов.

На месте работали сотрудники МЧС. Они откачивали воду, расчищали затопленные дворы и каналы. Жителям привозили питьевую воду.

Также в МЧС республики уточнили, что в Вольненском пострадали пострадали 50 придомовых территорий, столько же дворов оказались в воде в станице Кужоской. Больше всего дворов затопило в ауле Ходзь — 90.